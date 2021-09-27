Байден сделал третью прививку от коронавируса

Президент США Джо Байден в прямом эфире американского телевидения получил третью прививку от коронавируса. Глава Белого дома вакцинировался препаратом компании Pfizer/BioNTech.

Первые две прививки от коронавируса Байден сделал еще в январе этого года.

Ранее Центры США по контролю над заболеваниями (CDC) рекомендовали применение третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech для лиц старше 65 лет, людей с ослабленной иммунной системой и тех, кто имеет высокий риск заразиться на COVID-19, из-за своей профессиональной деятельности.

10 сентября «Эксперт» сообщал, что Байден обязал всех работодателей, у которых работает 100 и более человек, вакцинировать своих сотрудников от коронавируса или еженедельно проверять на наличие инфекции. Это решение коснется около 80 миллионов человек и примерно 17 миллионов работников медицинских учреждений, получающих федеральные программы Medicare или Medicaid, которые также должны будут пройти полную вакцинацию. Кроме того, Байден подпишет распоряжение, требующее вакцинации от сотрудников исполнительной власти и подрядчиков, которые работают с федеральным правительством, но без альтернативы проходить еженедельное тестирование на коронавирус. Президент США намерен потребовать от Управления по охране труда (OSHA) установить правило, требующее проверки на кронавирус сотрудников всех компаний. Компаниям либо придется нести расходы за регулярное тестирование или переложить затраты на своих сотрудников. Эти меры призваны стимулировать сотрудников небольших компаний пройти вакцинацию от коронавируса.