Биолог раскрыла факторы риска смерти при коронавирусе

Повышенный риск смерти от коронавирусной инфекции может быть связан с несколькими факторами, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, значительно ухудшить состояние больного может дополнительная вирусная нагрузка в виде больничных инфекций, а в случае выработки у таких вирусов устойчивости к антибиотикам, врачам понадобится время на подбор эффективного лечения. В это время состояние человека может резко ухудшиться, дополняет медик.

Также повышает риски на неблагополучный исход при заболевании ковидом курение и нездоровый образ жизни, предупредила врач. По ее словам, медики могут заранее по результатам анализа крови увидеть опасность для пациента.

Биолог также напомнила, что ученые не так давно выявили три гена, которые влияют на тяжесть течения коронавируса. К ним относятся гены МАРТ, PIGN и CCR5 — они могут помочь в разработке препаратов для борьбы с инфекцией, считает она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о возобновлении расследования происхождения коронавирусной инфекции. В этих целях будет создана новая команда, в которую войдут приблизительно 20 ученых, в том числе специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных.