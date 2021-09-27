Джонсон намерен привлечь армию из-за топливного кризиса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится привлечь сотни солдат к борьбе с топливным кризисом, охватившим Соединенное Королевство. Как минимум на половине автозаправок закончился бензин, который в панике раскупили британцы.

В понедельник, 27 сентября, Борис Джонсон обсудит с министрами планы борьбы с дефицитом топлива, вызванным не только разрывами в цепочках поставок, но и острой нехваткой водителей грузовиков и бензовозов. Операция имеет кодовое название «Escalin». Одним из пунктов операции является привлечение военных водителей, которые должны будут сесть за руль бензовозов.

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«Ситуация в Англии очень напряженная»,- цитирует Financial Times высокопоставленного чиновника из правительства Джонсона.

По словам одного из сотрудников правительства, в конце прошлой недели продажи бензина на британских АЗС выросли из-за паники на 180%. Не менее тревожная информация у Брайана Маддерсона, возглавляющего Ассоциацию продавцов топлива. Опрос членов Ассоциации показал, что на 50-85% независимых автозаправок бензин полностью закончился. Не удивительно, что в воскресенье вечером правительство заявило о временном исключении энергетического сектора, включая производителей, поставщиков и ритейлеров, из закона о конкуренции 1998 года. Эта мера должна помочь борьбе с топливным кризисом, потому что позволит компаниям обмениваться очень важной информацией и поставлять топливо в первую очередь туда, где оно особенно в большом дефиците.

О внимании, которое власти уделяют топливному кризису, говорит хотя бы тот факт, что информация обновляется четыре раза в день. Главное, не без оснований считают в правительстве, успокоить население и ослабить панику. По наиболее благоприятному сценарию, обстановка должна вернуться в более-менее нормальное русло к середине наступившей недели. Брайан Маддерсон, например, считает, что кризис вполне контролируем.

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В Соединенном Королевстве около 8 тысяч автозаправочных станций. Большинство обслуживается независимыми поставщиками. По словам Маддерсона, в краткосрочной перспективе топливный кризис объясняется паникой, которую вызвала медлительность властей. Они не отреагировали вовремя на спровоцированный коронавирусной пандемией дефицит водителей грузовиков и бензовозов, который усиливался с каждым днем.

Министры уступили давлению бизнес-сообщества и объявили в субботу, что выдадут временные визы 5 тыс. водителям крупногабаритных машин из-за границы, чтобы снизить кризис с кадрами в логистике.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс призвал британцев в воскресенье к спокойствию и подчеркнул, что на 6 нефтеперерабатывающих заводах и в 47 хранилищах королевства вполне достаточно топлива.

Что же касается новости о временном исключении в воскресенье вечером предприятий и компаний энергетического сектора из списков фигурантов закона о конкуренции, то министр по делам бизнеса Квази Квартенг сообщил, что специальный протокол действий в схожих ситуациях позволит делиться важной информацией и совместно работать над ослаблением последствий топливного кризиса. Он признал, что определенные проблемы есть, но все они вполне решаемы.

Правительство Джонсона, кстати, обращалось к населению островов с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую спровоцировали заявления нефтяных компаний о сокращении поставок нефти на НПЗ из-за дефицита водителей бензовозов и других большегрузных автомобилей. В прошедшие выходные на подавляющем большинстве АЗС можно было видеть многокилометровые очереди автомобилистов. По оценкам ВР, оператора одной из крупнейших в Британии сетей автозаправочных станций, приблизительно на каждой третьей (30%) заправке закончились полностью или ощущается дефицит главных сортов топлива. ВР и Royal Dutch Shell, у которой тоже крупная сеть АЗС, сообщили, что прилагают все силы для пополнения бензина на своих заправках.

С другой стороны, специалисты предупреждают, что нефтяные компании по большому счету сейчас бессильны против топливного кризиса. Остается только ждать, когда все британские автомобилисты заполнят под завязку все имеющиеся у них канистры и прочие емкости и успокоятся.

Многочисленные снимки АЗС с вывесками об отсутствии бензина и других видов топлива, конечно, оказывает на кабинет Бориса Джонсона дополнительное давление.

Брайан Маддерсон приветствовал решение правительства выдать визы нескольким тысяч водителей грузовиков из-за границы, но по его словам, более серьезная проблема заключается в Агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), которое входит в Министерство транспорта. Именно это правительственное ведомство может временно снизить планку требований к претендентам и упростить и облегчить получение лицензий, что поможет сократить дефицит водителей.