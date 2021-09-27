Чехия законодательно запретила России и Китаю участвовать в расширении АЭС «Дукованы»

Чешское законодательство фактически ввело запрет на участие России и Китая в расширении АЭС «Дукованы», сообщило Чешское телевидение.

Пакет из восьми документов, подписанный президентом Милошем Земаном, определяет условия строительства нового блока атомной электростанции, в том числе гарантии безопасности, прописанные в так называемом законе о низком уровне углеродных выбросов.

Документ предписывает использовать для достройки чешской АЭС только технологии компаний из государств, присоединившихся к международному соглашению о госзакупках от 1996 г. Россия и Китай не входят в их число. Согласно закону, технологии, не зависящие от неавторизованных поставщиков, не должны использоваться не только для строительства, но и для обслуживания нового блока.

Многостороннее соглашение о государственных закупках было подписано в рамках Всемирной торговой организации Европейским Сообществом и вступило в действие в 1996 году, расширив возможности для международной конкуренции, но прямого действия оно не имеет. Россия в основном привела свое законодательство в соответствие с этим соглашением, но к числу участников так и не присоединилась. Как объясняли многие эксперты, в противном случае стали бы невозможны преференции при госзакупках для отечественных производителей.

Первая информация о том, что власти Чехии хотят ислючить Россию и Китай из числа возможных партнеров по расширению АЭС «Дукованы», появилась еще весной. 17 мая издание Денник написало, что 27 апреля был одобрен соответствующий секретный документ, который говорит о том, что в достройке атомной электростанции не смогут участвовать компании, представляющие стратегическую угрозу национальной безопасности по мнению чешской стороны. По данным источника издания, речь в документе шла как раз о Москве и Пекине.

«Кабинет премьера Андрея Бабиша в связи с крупнейшим заказом дополнительно одобрил еще один документ, о котором никто не говорил. И в открытом доступе о нем нет никаких упоминаний (...) Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС "Дукованы" может исключить Россию и Китай», — говорилось в публикации издания.

Правда, еще в апреле после серьезного дипломатического скандала, закончившегося взаимной высылкой дипломатов, стало известно, что правительство Чехии приняло решение об исключении «Росатома» из тендера по расширению АЭС. Но в числе потенциальных его участников вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек не назвал и китайцев — по его словам, в числе кандидатов рассматривались три фирмы: американская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP

Представители «Росатома», который еще в 2016 году отправил в Минпромторг Чехии и CEZ Group пакет документов о потенциальном участии в проекте, тогда назвали это решение нерыночным и заявили, что «мирный атом должен быть вне политики».

Возражал против такого «антироссийского» решения и президент Чехии Милош Земан. Как сообщило Чешское телевиидение, в своем выступлении перед послами в августе он, в частности, раскритиковал исключение России из тендера и выразил обеспокоенность тем, что из-за этого контракт станет дороже.

«Он не в восторге от того, должны ли это получить Россия, Франция или кто-либо другой. Он по-прежнему прагматично утверждает, что чем больше участников — качественных участников — тем лучше цена », — прокомментировал мнение Земана Карел Гавличек.

В марте 2021 года Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входящая в чешскую энергокомпанию CEZ Group) получила разрешение разместить новую АЭС в муниципалитете Дукованы, а в августе появаилась информация о том, что тендер назначен на конец этого года. Стоимость строительства, по оценке чешских властей, может составить от 6,4 до 7,3 миллиарда долларов.

Заявки на участие в тендере подали, помимо российского «Росатома», китайская China General Nuclear Power, французская энергокомпания EdF, американская Westinghouse, южнокорейская KHNP. Итоги должны были стать известны не позднее 2024 года, а сама реализация проекта по расширению АЭС «Дукованы» запланирована на 2029-2036 годы.