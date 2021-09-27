Эксперт предрекает Европе катастрофическую зиму из-за высоких цен на газ

Арне Эстерлинд – консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy – считает, что рекордное высокие цены на газ в странах Старого Света сказываются на стоимости электричества. Это в совокупности с холодной зимой может стать для Европы настоящей катастрофой.

В интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet эксперт отметил, что основной причиной нынешних энергетических европейских проблем стало сокращение поставок «голубого топлива» со стороны России.

«Дело в том, что забронированный Москвой объём транзитных мощностей на октябрь очень мал. Усугубляет положение задержка запуска газопровода «Северного потока – 2», без которого Европе будет совсем тяжело», – подчеркнул он.

Другими проблемами энергетики Старого Света, по его мнению, стали зависимость от погоды, учитывая распространенность ветряных и гидроэлектростанций. Также важную роль сыграло, как считает Эстерлинд, снижение поставок американского газа, так как весомую долю скупила, в частности, Бразилия.

«Если в Европе случится холодная зима, это станет настоящей катастрофой. Мы всё ближе и ближе подходим к краю», – резюмировал эксперт, предположил, что в случае дефицита газа страны континента могут прибегнуть к локальному отключению электричества.

Ранее сообщалось, что глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон заявил, что цены на «голубое топливо» в Старом Свете будут оставаться на высоком уровне до конца этого года. По его мнению, к их снижению может привести быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом он подчеркнул, что высокие европейские цены на газ сохранятся до начала 2022 года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как страны континента будут вступать в отопительный сезон.

«Я считаю, что зимой цены будут ещё высокими. Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен. В частности, если мы увидим быстрый запуск «Северного потока – 2», это поможет улучшить картину поставок», – убеждён эксперт.

