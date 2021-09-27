Экспорт Россией С-400 огорчает США и НАТО

США и НАТО огорчены из-за начала поставок за рубеж российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», пишет издание The National Interest.

Автор материала сообщает, что Вашингтон даже ввел экономические санкции в отношении стран, которые будут закупать данные ЗРК. Несмотря на это, несколько государств, включая Индию, проявляют интерес к С-400.

В материале сообщается, что совсем недавно Россия провела войсковые учения с использованием ЗРК С-400 «Триумф», призванным уничтожать не только самолеты, но и крылатые и баллистические ракеты. Российская армия получила «Триумф» на вооружение в 2007 году, на сегодня ЗРК является одним из самых востребованных боевых систем России, намного превосходящим своего предшественника С-300, пишет автор материала.

«Триумф» оснащен четырьмя видами ракет широкого спектра действий с дальностью до 400 километров. Причем ЗРК может работать в условиях интенсивного огня и постановки помех противником. С-400 стоит даже на защите обороны Москвы, говорится в материале.

Автор напомнил, что ЗРК С-400 сравнивают с американской системой Patriot, которая оснащена специализированным перехватчиком баллистических ракет, чем не может похвастаться российский ЗРК. Однако Россия уже занимается разработкой подобного перехватчика, что не может не огорчать США и НАТО, указывает издание.

