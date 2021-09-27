Финал конкурса и Церемония вручения Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная»

13 ноября 2021 года на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» состоится церемония вручения Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Молодежные танцевальные коллективы –победители региональных этапов премии, проходивших в 2020 году в различных городах страны, встретятся в большом московском финале. Они будут соревноваться за главный приз – Гран-при Национальной премии «Весна священная». Вечер продолжит гала-спектакль в концертном исполнении «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел», представленный обладателями Гран-при конкурсов прошлых лет. Участие победителей всероссийского конкурса в масштабном гала-спектакле, для создания которого привлекаются известные художники, талантливые хореографы и именитые танцовщики страны, является уникальным. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и алмазодобывающей компании «АЛРОСА».

«Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел» объединит 140 участников из девяти городов РФ – Москвы, Екатеринбурга, Керчи, Магнитогорска, Нефтекамска, Оренбурга, Самары, Черкесска и Ульяновска. Над спектаклем по мотивам эпосов народов России работают режиссер, почетный профессор ГИТИСа Светлана Землякова, сценарист, заслуженный артист Республики Карелия Андрей Тупиков, автор либретто, сценарист многочисленных телевизионных проектов Ольга Собенина, художник-постановщик, заслуженный деятель искусств Анатолий Нежный и известный художник по костюмам Екатерина Котова. Особое место в проекте занимает талантливая команда молодых хореографов и прославленных танцовщиков: заслуженный артист России, звезда Большого театра Андрей Меркурьев, победитель шоу «Танцуй» на Первом канале и один из хореографов «Танцев на ТНТ» Александр Могилев, актриса, хореограф, режиссер Ольга Насырова, двукратный лауреат I степени международного конкурса балетмейстеров им. Захарова «Мария» Даниил Благов, победитель международных конкурсов хореографического искусства Анна Власова. Команда работает под художественным руководством балетмейстера Елены Богданович и народной артистки России Илзе Лиепа. В непростых сюжетных перипетиях гала-спектакля зрителям помогут разобраться Илзе Лиепа, Екатерина и Александр Стриженовы, а также Сергей Друзьяк.

Комментирует художественный руководитель и идейный вдохновитель Национальной премии «Весна священная», народная артистка России Илзе Лиепа:

- «Весна священная» — это важный по своим культурно-просветительским задачам проект. Наша миссия – объединить молодежь со всей страны и дать ей творческий импульс рядом с признанными профессионалами. Спектакли премии – это масштабные, мультижанровые проекты, создаваемые лучшими мастерами сцены для детских любительских танцевальных коллективов России. В 2020 году из-за пандемии реализация проекта была приостановлена на финальной стадии подготовки, за две недели до премьеры. Однако поддержка Министерства культуры позволяет спустя полтора года показать постановку зрителям.

Участники спектакля – сильнейшие молодежные коллективы страны, обладатели Гран-при X юбилейного конкурса «Весна священная»: ансамбль танца «Улыбка» (Екатеринбург), шоу-балет «Алиса» Керченского Дворца культуры «Корабел» (Керчь), вокально-хореографическая студия «Дети Магнитки» (Магнитогорск), ансамбль эстрадно-спортивного танца «Виктория» (Нефтекамск), театр музыки и танца «Щелкунчик» (Оренбург), детский музыкальный театр «Задумка» (Самара), эстрадный балет «Экситон» (Ульяновск) и вокально-хореографический ансамбль «Къарча» (Черкесск). Для создания спектакля «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел» команда молодых хореографов выезжала в города для постановки танцевальных фрагментов. Они работали под руководством мастера-хореографа, балетмейстера и режиссера, лауреата международных конкурсов современной хореографии и Премии Мориса Бежара Елены Богданович и художественного руководителя проекта, народной артистки России Илзе Лиепа. Талантливые хореографы –Андрей Меркурьев, Александр Могилев, Ольга Насырова, Даниил Благов, Анна Власова, ставшие мастерами, не первый год сотрудничают с Благотворительным фондом «Илзе Лиепа». Уже в четвертый раз победители конкурса примут участие в масштабном авторском спектакле. «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел» – это постановка по мотивам эпосов народов России, где главный герой Матвей отправляется в путешествие по необъятным просторам родины, чтобы победить злое Лихо и освободить от него родную землю. На своем пути Матвей преодолевает самые разные сложности, сопротивляется искушениям и находит свою любовь. Этот масштабный спектакль о том, что героями не рождаются – героями становятся.

Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная» была учреждена в 2016 году Благотворительным фондом содействия развитию хореографического искусства под руководством народной артистки РФ, лауреата Государственной премии, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреата премии Правительства Москвы в области литературы и искусства Илзе Лиепа.

По замыслу создателей Премии, название «Весна священная» раскрывает миссию проекта – поддержка талантливой молодежи из разных городов России.

Цель конкурса – повышение уровня детского и юношеского танцевального творчества в России, укрепление высоких профессиональных стандартов как в столице, так и в регионах, поддержка и продвижение любительских танцевальных коллективов, а также поиск талантов, участие в судьбе одарённых детей и детей, нуждающихся в помощи.

Проведение конкурса и присуждение Премии осуществляется на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего сезона. В конкурсе принимают участие любительские танцевальные коллективы, хореографические школы, сольные исполнители из Российской Федерации. Премия постоянно расширяет географию участников.

Лауреаты конкурса награждаются Золотым или Серебряным дипломом финалиста (первое или второе места соответственно) и статуэткой Премии. Также ежегодно победителей конкурса ждет уникальная награда – участие в масштабном гала-спектакле, премьера которого проходит на одной из ключевых площадок российской столицы.

Официальный сайт Благотворительного фонда Илзе Лиепа: http://ilzeliepafund.ru/vesna-svyashchennaya