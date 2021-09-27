«Газпром» подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа в обход Украины

«Газпром» и Венгрия согласовали поставку газа до конца 2036 года.

На церемонии подписания договора, которая прошла в Будапеште, присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Согласно договору, венгерская сторона будет получать 4,5 млрд кубов газа в год на протяжении всего срока контракта. Из них 3,5 млрд поступят через Сербию, а ещё 1 млрд — через Австрию. При этом соглашение, которое начнёт действовать с 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Напомним, по итогам прошлого года Венгрия импортировала 8,6 млрд кубов российского «голубого топлива», что стало вторым по величине показатель за последние 12 лет.

О том, что Россия и Венгрия согласовали условия нового газового соглашения, стало известно ещё в конце августа.

Ранее сообщалось, что Арне Эстерлинд – консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy – считает, что рекордное высокие цены на газ в странах Старого Света сказываются на стоимости электричества. Это в совокупности с холодной зимой может стать для Европы настоящей катастрофой.

В интервью шведскому изданию Svenska Dagbladet эксперт отметил, что основной причиной нынешних энергетических европейских проблем стало сокращение поставок «голубого топлива» со стороны России.

«Дело в том, что забронированный Москвой объём транзитных мощностей на октябрь очень мал. Усугубляет положение задержка запуска газопровода «Северного потока – 2», без которого Европе будет совсем тяжело», – подчеркнул он.