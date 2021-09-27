Глава Pfizer рассказал о сроках возвращения к обычной жизни после пандемии

Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла заявил, что ожидает возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции «в течение года» при условии ежегодной вакцинации населения планеты.

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые штаммы вируса. И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», - сообщил Бурла в эфире телеканала ABC. Он также отметил, что уже появляются вакцины, которые вырабатывают иммунитет на год.

«У нас будут вакцины, действие которых будет продолжаться по крайней мере год. В наиболее вероятном сценарии речь идет о ежегодной ревакцинации», - сказал Бурла.

Также руководитель пообещал в ближайшее время предоставить американским регуляторам данные по исследованиям компании вакцины от коронавируса на детях в возрасте от 5 до 11 лет. Предварительно Бурла сообщил, что исследование подтвердило безопасность и эффективность ее вакцины для данной возрастной категории.