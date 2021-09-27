Глава YouTube Сьюзан Воджицки пообещала урегулировать все разногласия с властями России

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV заявила, что сервис намерен сделать все, чтобы урегулировать разногласия с властями России и продолжить работу в стране.

Отвечая на вопрос об удалении некоторых роликов Алексея Навального и приложения «Умного голосования» из Google Play по требованию властей, Воджицки заявила, что для YouTube свобода слова является одной из главных своих ценностей. При этом она подчеркнула, что в работе с правительствами YouTube учитывает множество аспектов, будь это местные законы или ситуация на местах.

Воджицки отказалась комментировать конкретные запросы российских властей. Согласно данным Google, которые приводит Bloomberg, на официальные запросы на удаление контента от российских властей приходится более половины от общего числа запросов с 2011 года. При этом Google не сообщает, как часто правительства просят удалить видео с YouTube или как компания реагирует на эти запросы.

Глава сервиса пояснила, что YouTube принимает решения об исполнении запросов правительства на основе целого ряда различных факторов. По ее словам, далеко не всегда YouTube реагирует на просьбы, но в некоторых случаях сервис исполняет предписание.

В 2010 году поисковая система и основные сервисы Google перестали работать на территории материкового Китая из-за местной цензуры. На территории России Воджицки такой судьбы для YouTube не ожидает: она пообещала, что сервис сделает все, чтобы решить разногласия и не уйти с российского рынка.

Как ранее писал Expert.ru, в начале сентября в преддверии выборов в Госдуму по просьбе Роскомнадзора на YouTube были заблокированы несколько видео команды Навального с материалами проекта «Умное голосование». Кроме того, Google и «Яндексу» было предписано не показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование».