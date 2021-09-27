Группа «Ренессанс Страхование» подтвердила выход на IPO на Мосбирже

Группа «Ренессанс Страхование» сообщила, что планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) с листингом на Московской бирже, но сроки размещения пока не привела. Компания рассчитывает привлечь до 21 млрд рублей. Официальное сообщение компании опубликовано на ее сайте.

«Ренессанс Страхование» ожидает, что IPO будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением инвесторов и вторичное размещение существующих акций некоторыми акционерами. Привлеченные в ходе размещения средства компания направит на развитие и на инвестиции в цифровизацию, а также возможный обратный выкуп акций.

В сообщении пресс-службы компании приводятся слова Бориса Йордана, президента и председателя Совета директоров «Ренессанс Страхования». Он заявил, что ее IPO станет переломным моментом в истории российского страхового рынка, так как компания станет первым российским страховщиком, чьи акции будут котироваться на бирже.

Продающими акционерами станут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», а также Laypine Ltd, Bladeglow Limited, Notivia Ltd и бизнесмен Андрей Городилов.

Кроме того, компания собирается разместить акции за пределами США в соответствии с Положением S по Закону США о ценных бумагах и на территории Штатов среди квалифицированных институциональных покупателей.

Как ранее сообщал журнал «Эксперт», сведения о том, что «Ренессанс Страхование» планирует выйти на IPO до конца сентября. Источники сообщали, что компания в ходе IPO планирует привлечь около 250 млн долларов. Акционеры хотели продать бумаги на 150 млн долларов, то есть отчасти это должен был быть cash-out (выход текущих владельцев из капитала), отчасти cash-in (привлечение денег в саму компанию). Банками, занимающимися подготовкой компании к IPO, назывались JPMorgan, Credit Suisse Group и ВТБ.