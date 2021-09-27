Губернаторам добавили срок

В Госдуму внесли законопроект о единой системе публичной власти в России. Он направлен на развитие соответствующих положений Конституции и на совершенствование организации публичной власти в субъектах России. Авторы законопроекта — сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы на официальном сайте.

В сообщении пресс-службы отмечается, что губернатор — высшее должностное лицо региона — станет обязательным органом публичной власти, его должность будет звучать как «Глава» с указанием субъекта. Срок полномочий главы региона составит 5 лет, он будет руководить исполнительной властью субъекта федерации, а также определять систему и структуру региональных исполнительных органов.

Кроме того, глава региона может как самостоятельно возглавлять региональное правительство, так и вводить отдельную должность председателя регионального правительства. Также меняется механизм ответственности главы региона: теперь основанием для снятия с должности станет и утрата доверия президента России. Если глава был отрешен от должности президентом по этой причине, то в течение пяти лет он не сможет занимать аналогичную должность ни в одном другом регионе.

Еще одной новацией, которая может быть внесена в политическую систему с принятием законопроекта, станет возможность главы региона занимать эту должность более двух сроков подряд — ими оганичен сегодня срок губернаторских полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Законопроект касается и еще целого ряда аспектов работы публичной власти в регионах России. Так, он закрепляет единую структуру региональных органов власти в России и их принципы работы, а также устанавливает право федеральных органов власти формировать региональные министерства в сферах образования, финансов и здравоохранения, а также строительного и жилищного надзора.

В сообщении пресс-службы отмечается, что основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 июня 2022 года. Общие положения вступят в силу со дня опубликования, а главы о полномочиях субъектов — с 1 января 2023 года.