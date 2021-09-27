Иностранные акции на Мосбирже: теперь и за доллары

С сегодняшнего дня, 27 сентября, Национальный клиринговый центр начинает принимать ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения. Также теперь участники торгов смогут заключать сделки с акциями иностранных компаний в долларах. Как говорится в сообщении площадки, в состав которой входит НКЦ, это должно способствовать росту торговой активности и увеличить гибкость фондирования операций для участников торгов.
Список бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, включает акции 18 иностранных компаний: Microsoft, Cisco Systems, Intel, Salesforce.com, Visa, Apple, Chevron, Nike, Johnson & Johnson, Merck, Procter & Gamble, Goldman Sachs, Verizon Communications, Honeywell International, 3M, Amgen, Walmart и American Express. Список, сообщила биржа, будет расширяться. А для более эффективного использования механизма маржинального кредитования при обслуживании частных инвесторов НКЦ получил от налогового регулятора США (IRS) статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer).
Что касается торгов акциями в рублях и валюте, то технологии покупки и продажи бумаг идентичны. Обеспечивать ликвидность будут маркет-мейкеры (как российские, так и иностранные). Это позволит покупать акции в рублях, а продавать в валюте, и наоборот. Торговый код бумаг иностранных эмитентов при торгах в иностранной валюте и за рубли также будет одинаковым.
Торги акциями иностранных компаний в рублях стартовали на Московской бирже в августе 2020 года, и на текущий момент инвесторам доступна 281 ценная бумага. До конца года количество доступных иностранных акций планируется увеличить до 500. Возможность торговать иностранными ценными бумагами на Московской бирже предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков.
Деньги бурно потекут за границу
Иностранное направление на Мосбирже будет развиваться достаточно бурно, полагают наблюдатели. Уже с 1 октября 2021 года биржа планирует допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Xilinx, Best Buy Co., Hilton Worldwide Holdings, и др. В результате количество акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы смогут совершать сделки на Московской бирже, уже в октябре достигнет 361.
Основатель TalkBank Михаил Попов уверен, что возможность торговать иностранными акциями в номинальной валюте — очень востребованное и правильное решение, которое назревало давно и будет с восторгом воспринято трейдерами Мосбиржи. Такой подход, кстати, уже реализован на Санкт-Петербургской бирже, и его конечно, его не хватало трейдерам, привыкшим торговать в Москве.
По словам банкира, реализация одновременной торговли одними и теми же бумагами в рублях и валюте требует более сложного технологического решения, но зато дает возможность инвесторам в каких-то ситуациях брать на себя валютные риски, а в каких-то, наоборот, их минимизировать. Особенно это востребовано в ситуации, когда речь идет о короткой торговле.
Также важно, добавляет эксперт, что трейдерам будет доступно все большее количество иностранных бумаг, чтобы можно было торговать на более интересных и понятных для них рынках. Это, полагает Попов, позволит трейдерам нивелировать национальные риски, связанные с отечественной экономикой и в случае каких-то непредвиденных процессов на российском рынке зарабатывать на росте активов за рубежом, что в целом будет привлекать все больше и больше инвесторов. Особенно это касается розничного сегмента, который во многом привлекателен для глобальных брендов.
Логика в этом есть
Торговля иностранными акциями в валюте эмитента — логичный и позитивный шаг в развитии Мосбиржи и российского фондового рынка в целом, убежден главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Работа становится технологичнее, удобнее, даёт дополнительные возможности участникам.
Для инвесторов в этом есть немало преимуществ: прежде всего, исчезает необходимость частой конвертации денег (и затрат на неё) при покупках и продажах российских и иностранных бумаг. С одними и теми же зарубежными акциями можно параллельно работать в двух валютах. Кроме того, для участников рынка может быть важно широкое инвестирование в долларах как дополнительная защита от колебаний курса рубля, подчеркивает эксперт.
Эти новации расширяют круг пользователей услуг биржи, содействуют большей гибкости в активной работе, диверсификации и удобству для вложений инвесторов, продолжает Гойхман. Иностранные эмитенты станут более востребованы на бирже — в августе удельный вес зарубежных бумаг в общем объёме торгов на рынке акций составлял всего 4%.
Можно предположить, заключает эксперт, что услуга окажется востребованной. Она дополняется еще и тем, что акции ряда иностранных компаний станут принимать в обеспечение сделок на Мосбирже. Не случайно в первый «транш» таких бумаг вошли 18 акций из списка наиболее востребованных, популярных у инвесторов. На этих активах будет обкатана первоначальная технология сделок, поэтому пока их список ограничен. На следующих этапах перечень будет существенно расширен — до сотен эмитентов.