Иностранные акции на Мосбирже: теперь и за доллары

С сегодняшнего дня, 27 сентября, Национальный клиринговый центр начинает принимать ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения. Также теперь участники торгов смогут заключать сделки с акциями иностранных компаний в долларах. Как говорится в сообщении площадки, в состав которой входит НКЦ, это должно способствовать росту торговой активности и увеличить гибкость фондирования операций для участников торгов.

Список бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, включает акции 18 иностранных компаний: Microsoft, Cisco Systems, Intel, Salesforce.com, Visa, Apple, Chevron, Nike, Johnson & Johnson, Merck, Procter & Gamble, Goldman Sachs, Verizon Communications, Honeywell International, 3M, Amgen, Walmart и American Express. Список, сообщила биржа, будет расширяться. А для более эффективного использования механизма маржинального кредитования при обслуживании частных инвесторов НКЦ получил от налогового регулятора США (IRS) статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer).

Что касается торгов акциями в рублях и валюте, то технологии покупки и продажи бумаг идентичны. Обеспечивать ликвидность будут маркет-мейкеры (как российские, так и иностранные). Это позволит покупать акции в рублях, а продавать в валюте, и наоборот. Торговый код бумаг иностранных эмитентов при торгах в иностранной валюте и за рубли также будет одинаковым.