Инвесторы из Великобритании видят потенциал для инвестиций в экономику Москвы – заммэра Ефимов

На начало 2021 года предприниматели из Великобритании инвестировали в экономику Москвы почти 22 млрд долларов. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, предлагая международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов и меры поддержки инвесторов такие же, как и российским компаниям. Так, объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Великобритании за девять месяцев вырос в полтора раза – с 12,8 миллиарда долларов в апреле 2020 года до 21,9 миллиарда долларов в январе 2021 года», – сообщил заместитель мэра.

Он также отметил, что в Москве работают представительства британских производителей пищевых продуктов, бытовой химии, энергетического оборудования, фармацевтических и табачных компаний, юридические и консалтинговые фирмы.

«Для взаимодействия с инвесторами используются различные формы государственно-частного партнерства. Сегодня объем ГЧП-проектов в Москве превышает 1,1 триллиона рублей. Самыми распространенными формами сотрудничества столицы с бизнесом остаются концессии, контракты жизненного цикла (КЖЦ), а также офсетные контракты, гарантирующие компаниям стабильный долгосрочный спрос на продукцию взамен на локализацию производства на территории города», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На данный момент в Москве заключено пять концессионных соглашений в таких общественно значимых сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, внеуличный транспорт, социальное обслуживание населения и ЖКХ. В совокупности инвестиции в эти проекты составляют порядка 90 млрд рублей. В рамках пяти московских офсетов компании инвестируют в общей сложности 12,9 млрд рублей в создание или модернизацию производства лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского питания, а взамен город закупит у инвесторов продукцию на 72,7 млрд рублей. С помощью контрактов жизненного цикла город обновляет подвижной состав метрополитена и трамвайный парк, закупает электробусы и сложное медоборудование: объем КЖЦ превышает 500 млрд рублей.