Известный инфекционист предупредил о новых опасных свойствах коронавируса

Известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о новых свойствах коронавируса. По словам специалиста, COVID-19 научился маскироваться под обычные респираторные заболевания, что очень опасно.

Как пояснил инфекционист, из-за того, что люди не догадываются о том, что у них коронавирус, они неправильно лечатся и поздно обращаются за медицинской помощью. А это, в свою очередь, может привести к тяжёлому течению ковида и привести к летальному исходу, пишет «Российская газета.

«Раньше все мы понимали, когда поднялась температура, пропало обоняние, появился кашель – то это возможно коронавирус, поэтому сразу начинали лечение. Сейчас же вирус «поумнел» и научился обходить иммунные барьеры», – подчеркнул Тимаков.

Например, среди новых заражения COVID-19 может быть обычный насморк или расстройство желудка, которое некоторые принимают за отравление.

«Дело в том, что вирус настолько сильно видоизменился, что скрыл наши интуитивные способности защищаться о него. Он научился маскироваться от наших антител, специфического иммунного ответа, и просто обманывает наш организм», – пояснил врач.

При этом он отметил, что коронавирус может «прятаться» в организме до 7 дней, что крайне опасно. Так как всё это время люди не обращают на него внимания и не лечатся правильно.

«К врачу же начинают обращаться уже тогда, когда им становится совсем плохо, появляется одышка и нужна экстренная госпитализация. В этой связи советую быть бдительными и при первых же признаках недомогания сдать тест на COVID-19, а в случае положительного результата – срочно начинать противовирусную терапию. Если в первые 3-5 дней лечение не начать, далее оно уже будет неэффективным и начинаются серьёзные осложнения», – резюмировал инфекционист.

Ранее «Эксперт» сообщал, что американские учёные пришли к выводу, что коронавирус приводит к страшным последствиям для здоровья человека.

Помимо лёгких, сосудов и других органов, под удар попадают почки. Исследователи напомнили, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет не более 1% в год. Однако такие вирусы, как COVID-19, могут привести к более серьёзным проблемам с почками или к хроническому заболеванию.

В частности, выяснилось, что почти у 5 тыс. выживших после коронавируса произошло 30% потеря функции почек в течение одного года. То есть, за год этот жизненно важный орган постарел на 30 лет.

При этом учёные так и не смогли установить, почему именно почки так сильно страдают при COVID-19. Есть предположение, что почки могут быть особенно чувствительны к различным воспалительным процессам в организме.