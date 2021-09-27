Как расти двузначными темпами

Москва возглавила список российских регионов с наибольшими показателями экспорта по итогам первого полугодия 2021 года. По данным ФТС, объем несырьевого неэнергетического экспорта за шесть месяцев составил 15,38 миллиарда долларов США. На втором месте – Свердловская область (4,12 млрд долларов США), на третьем – Московская область (3,97 млрд долларов США).

Значительный вклад в развитие поставок за рубеж вносят, в первую очередь, обрабатывающие производства, которые в большинстве даже во время пандемии не останавливали свои производства. Успехи столичных компаний отражаются на индексе промышленного производства (ИПП) Москвы: в январе-июне текущего года он вырос на 14%, а по итогам января-июля — на 25,3% к аналогичному периоду 2020 года.

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, промышленные компании столицы показывают положительную динамику не только в 2021 году. «По итогам 2020 года промышленное производство показывало двузначные темпы роста в разных отраслях: химической, фармацевтической, наращивало обороты по созданию технического оборудования и продуктов питания. В этом году позитивные тенденции продолжаются: за 7 месяцев 2021 года обрабатывающие производства увеличили свои объемы на 26,3% по сравнению с прошлым годом», – отметил он.

Развитие промышленности во время пандемии обусловлено комплексной работой города и предприятий. В Москве действуют различные меры поддержки промышленного сектора: технологичные компании могут получить льготы по налогам и арендным платежам, финансовую помощь в виде субсидий и грантов. Как правило, высвободившиеся деньги они направляют на модернизацию оборудования и технологических процессов, что приводит к улучшению производства, отдачи и качества продукта.

Приросли на оживлении рынка и госзаказе

За 6 месяцев этого года в Москве наибольший рост за производителями пяти отраслей: текстильной продукции, бумажных изделий, электрооборудования, а также химических и лекарственных средств.

По оценке экспертов, на рост производства бумаги и изделий из нее повлияло развитие сервисов доставки и онлайн-торговли, а также спрос на картонную упаковку вместо пластиковой. Так, только в июле 2021-го интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания в целом по стране утроили количество принятых заказов, подсчитали в Data Insight, значительная часть этих заказов приходится именно на Москву.

Производство электрического оборудования подросло на 71%, в основном за счет контрактов с операторами сотовой связи, которые начали активно вкладываться в обновление информационной инфраструктуры. В первую очередь, речь идет о выпуске электрических проводников. Еще одним «подспорьем» стал госзаказ: расширение инфраструктуры центров обработки данных в московском регионе.

«Химическая отрасль в январе-июле прибавила 42%, фармацевтическая — 35,2%», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его оценке, рост в фарме преимущественно связан с почти четырёхкратным увеличением объемов выпуска противоопухолевых препаратов, иммуномодуляторов, лекарственных препаратов.

В городе вырос и выпуск отдельных видов потребительских товаров, например, автомобилей – автопром нарастил производство на 57,5%.

Столичные производители текстильных изделий за семь месяцев 2021 года увеличили производство почти в 2,5 раза. Больше всего — на 62% — вырос выпуск одежды. В городе работает несколько фабрик, которые специализируются на пошиве одежды и аксессуаров для государственных служб. В нынешнем году они начали размещать заказы, перенесенные с прошлого. Также на этом спросе увеличили выпуск производители кожи и изделий из них, например, обуви для масс-маркета, и госструктур. «Можно сказать, что промышленники отыграли падение прошлого года, связанное с пандемией коронавируса. Ведь в первой половине 2020-го мы наблюдали снижение объемов производства этого сектора более, чем на 40%», — отмечает Прохоров.

В Правительстве Москвы рассчитывают на дальнейший рост инвестиций в развитие производств. По мнению директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, вкладывать дополнительные средства в реализацию новых проектов предприятиям помогает политика властей, направленная на поддержку сектора. «Например, инвестиционно-активным производствам может быть присвоен статус промышленного комплекса, — напоминает Ганеева. — Для обладателей такого статуса региональная ставка налога на прибыль составляет 13,5% вместо 17%, налог на недвижимость уменьшается на 50%, а на землю — на 80%. Кроме того, для промкомплексов арендная ставка за участок составляет 0,3% от кадастра (при текущей 1,5%). Сегодня на таких условиях в столице работает 61 промышленный комплекс».

Точный расчет

В конце августа Росстат опубликовал ежегодное уточнение данных по общероссийскому объему промпроизводства за предыдущий год. Предварительная оценка за 2020 год была скорректирована в большую сторону и повысилась на 0,5 пп. В результате, по итогам прошлого года общий спад ИПП по России составил 2,1% вместо 2,6%, как отмечалось ранее.

В то же время, по этим уточненным данным, промышленное производство Москвы в 2020 «ковидном» году выросло на 12,2% к 2019-му году. Основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность (+16,4%). Эти показатели значительно превышают данные предварительной оценки, сделанной в начале текущего года: по ней прибавка составила 5,1% и 5,9% соответственно.

В частности, был пересмотрен и московский объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Если предварительные данные свидетельствовали о росте на 38,8% по сравнению с 2019 годом, то по уточненным данным Росстата объемы производства в этой сфере увеличились на 71,7%. Производство резиновых и пластмассовых изделий приросло на 108,3% (по сравнению с первоначальной оценкой -2,1%).

Для сравнения, по данным Петростата, в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2020-го ИПП упал на 5,9% — при том, что многие заводы не закрывались вообще, поскольку власти отнесли их к числу предприятий непрерывного цикла. По итогам всего пришлого года этот показатель в северной столице снизился на 1,6% (к 2019 году). В январе-июле 2021 — прирос на 7,8% (к аналогичному периоду 2020-го).

Если же посмотреть более детально, то в минувшем июле, по данным Росстата, индекс производства в России подрос на 6,8% (к июлю 2020-го). Хотя, это заметно ниже консенсус-прогноза Bloomberg в 8%, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она добавляет, что динамика этого показателя не оправдывает ожиданий рынка уже второй месяц подряд. «Можно отметить замедление темпов роста в июле 2021 года до 0,7% (к июлю 2019 года) после 2,8% в июне по отношению к июню 2019 года», — отмечает Ольга Беленькая.

По итогам июля значение ИПП в 47 субъектах РФ ниже, чем по стране в целом, говорится в данных Росстата. По оценкам института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в этом месяце в целом еще продолжался рост производства и спроса на промышленную продукцию, — однако их темпы постепенно замедляются. К примеру, индекс спроса в высокотехнологичных отраслях за месяц в целом сократился на 10,7% к июлю 2020 года (и на 4,2% за январь – июль 2021 года), отмечают в ИПЕМ.