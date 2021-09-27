Камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

В программе вечера – «Времена года» сразу двух композиторов, Антонио Вивальди и Петра Ильича Чайковского. Знаменитые произведения, давно вошедшие в золотой фонд классической музыки, прозвучат в исключительном исполнении. За дирижерским пультом – дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко, солист – заслуженный артист России Алексей Лундин.

«Виртуозы Москвы» — единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов. Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Именно благодаря маэстро Спивакову, его многолетней и кропотливой работе с оркестром, «Виртуозы Москвы» входят в число лучших камерных оркестров мира. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удается главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нем желание еще раз прийти на концерт. Как говорит сам маэстро, «для нас творчество стало потребностью, а работа — искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

Алексей Лундин - скрипач, концертмейстер и солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Победитель многочисленных международных конкурсов, Алексей сотрудничает с прославленными музыкантами современности. В 1998 году стал первой скрипкой «Моцарт-квартета», занявшего ведущие позиции в музыкальной жизни России и получившего Первую премию на VI Международном конкурсе струнных квартетов имени Д.Д. Шостаковича (2001). Является организатором и художественным руководителем Международного фестиваля классической музыки в Салацгриве (Латвия) и Международного музыкального фестиваля «Валентин Берлинский FOREVER!», посвящённого выдающемуся виолончелисту и основателю Квартета имени Бородина (Москва).

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в лучших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. Помимо мероприятий на крупнейших концертных и спортивных площадках, в 2019-2021 агентство реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых музыкальные фильмы «Музыкальной гостиной Газпромбанка», праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Билеты на мероприятие: https://mn-live.com/virtuozy-moskvy-vremena-goda/

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