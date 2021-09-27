"Никто не замечает еще один надвигающийся мощнейший кризис"

Прогноз экономического блога ZeroHedge как для Китая, так и для всего остального мира, потому что обстановка в КНР влияет на все страны и континенты, неутешителен. Вслед за мощным кризисом крупнейшей строительной компании Evergrande, волны от которого кругами разошлись по всей планете и особенно по глобальным финансовым рынкам и площадкам, надвигается новый кризис - энергетический. Энергетический кризис в Поднебесной, естественно, тоже не пройдет бесследно для остальной планеты.

После наращивания добычи угля в начале 2021 года Пекин неожиданно сделал разворот на 180 градусов и объявил о намерении занять место в первом ряду борцов с глобальным потеплением. Разворот, конечно, неожиданный только формально, потому что без Поднебесной, которая еще совсем недавно загрязняла планету больше, чем Соединенные Штаты и все остальные развитые страны, вместе взятые, с глобальным потеплением человечеству не справиться.

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Сейчас в КНР озаботились высоким энергопотреблением как второй экономики планеты, так и 1,4 миллиарда китайцев. Кроме заботы о благосостоянии населения, важную роль играют, конечно, чисто экономические причины: рост спроса на электроэнергию, стремительно растущие цены на электроэнергию и уголь, ну и, конечно, обещание перестать загрязнять к 2060 году небо над планетой двуокисью углерода.

Первым на себе новые веяния в высших эшелонах власти Китая почувствует на себе гигантский производственный сектор китайской экономики, начиная от алюминиевых заводов и заканчивая текстильными фабриками. С каждым днем все больше промышленных предприятий вынуждены временно останавливать работу целых цехов, а в отдельных случаях и закрываться полностью.

«Сейчас всеобщее внимание приковано к Evergrande и беспрецедентным ограничениям (китайских) властей на рынке недвижимости,- пишут в аналитической записке для клиентов экономисты Nomura Holding Inc.- Между тем, все недооценивают или вообще не обращают внимание на еще один надвигающийся мощнейший кризис».

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В этой же записке, кстати, аналитики прогнозируют в третьем квартале для китайской экономики даже не замедление темпов роста, а спад.

Экологов Китай тревожит по многим позициям, но среди них выделяется все, что связано с наиболее «грязным» как в прямом, так и в переносном смысле видом топлива - углем. В первую очередь, речь идет, конечно, об объемах электроэнергии, произведенной за счет сжигания угля. Они, между прочим, в 2000-2020 гг. выросли в КНР более чем в четыре (!) раза и достигли в прошлом году почти 4600 тераватт (ТВт).

Конечно, в огромном Китае и раньше случались зимой перебои с электроэнергией, когда спрос на нее резко увеличивался. Однако в этом году обстановка значительно хуже. Опасность, по мнению энергетического эксперта Цзэна Хао из консалтинговой компании Shanxi Jinzheng Energy, заключается в том, что правительство сейчас в отличие от прежних лет проводит такую политику, которая не позволит китайской энергетике удовлетворить резко возросший спрос на электроэнергию.

Энергетический кризис КНР в 2021 году в немалой степени отличается от предыдущих кризисов. Во-первых, сейчас энергетическим кризисом охвачена не только Поднебесная, но и вся планета. Во-вторых, он будет проходить на фоне ковидных локдаунов, которые привели к резкому росту расхода электроэнергии домохозяйствами, т.е. почти полуторамиллиардным населением Китая, и китайской промышленностью. И наконец, в-третьих, президенту Си необходимо, чтобы во время Зимней Олимпиады, которая запланирована на февраль 2022 года, над Пекином было голубое, а не серое от смога небо.

Третий фактор из разряда тех, что называют «субъективными», но несмотря на это он очень важен, потому что повышает риск серьезного дефицита угля и нефти, которыми отапливаются зимой дома и фабрики с заводами. К тому же, с приближением зимы нарастают и тревожные ожидания веерных отключений электричества.

«Ограничения в поставках электроэнергии,- уверен аналитик Nomura Тин Лу,- отзовутся на глобальных рынках…»

Для того, чтобы выполнить уже данное Пекином обещание обнулить углеродные выбросы к 2060 году, Китаю потребуется закрыть 600 электростанций, работающих на угле. Это, естественно, немало даже для такой огромной страны, как Китай.

Выполнить обещание по выбросам парниковых газов будет нелегко еще по одной типично китайской причине. Китайские власти уделяют очень большое значение поддержанию социальной стабильности в миллиардном обществе. Между тем, именно по этой важнейшей для всех китайских руководителей, начиная с Мао, позиции у Пекина могут возникнуть серьезные проблемы. В Поднебесной в последние годы действительно очень существенно вырос уровень жизни. Это значит, что китайцы быстро привыкли к хорошему и «расслабились» и их теперь будет труднее убедить спокойно относиться к веерным отключениям кварталов и районов.