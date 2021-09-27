Курс доллара: рубль может обвалиться

Прошедшую неделю рубль завершил довольно неожиданным укреплением своих позиций к основным резервным мировым валютам.

Так, на вечерних торгах Московской биржи в пятницу, 24 сентября курс доллара составлял 72,76 руб., а курс евро – 85,23 руб. Таким образом, по сравнению с закрытием пятницы, 17 сентября «американец» подешевел на 5 коп., а «европеец» – на 21 коп.

Тем самым рубль фактически проигнорировал санкционные угрозы со стороны Вашингтона, которые могут коснуться госдолга РФ, а также ударить по целому ряду высокопоставленных чиновников и известных олигархов из окружения президента России Владимира Путина.

Напомним, 24 сентября Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла большинством голосов проект Национального оборонного бюджета на 2022 год. Проект оборонного бюджета при этом содержит новые санкции против уже достроенного газопровода «Северный поток – 2», а также против российского госдолга.

Кроме того, конгрессмены предлагают ввести персональные санкции против 35 граждан РФ, включая главу Кабмина Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы ЦИК Эллы Памфиловой и целого ряда других высокопоставленных чиновников, крупных бизнесменов, а также некоторых журналистов, в частности, Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян и Константина Эрнста.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Как отметил Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт», несмотря на угрозы санкций в конце прошедшей недели нашу валюту поддержали сразу несколько факторов. Прежде всего, это пик выплат налогового периода и дорожающая нефть.

При этом ближе к пятнице появился и негативный фактор, который уже на этой неделе может отрицательно повлиять на курсовую динамику. Речь, по словам эксперта, идёт об обострении санкционной риторики. Она в свою очередь, как пояснил Тимошенко, почти наверняка приведёт к росту волатильности на рынке облигаций федерального займа.

«Кроме того, есть опасения, что в ближайшие сессии глобальные игроки могут потерять интерес к рисковым активам», – подчеркнул эксперт.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» полагает, что риск введения новых антироссийских санкций, том числе на вторичный рынок госдолга РФ, может крайне негативно повлиять на движение нашей валюты в обеих парах.

«В конце прошедшей недели этого не произошло, так как рубль оставался под влиянием поддержки налоговых выплат. Но их завершение может привести к переоценке рубля глобальными игроками. Тем самым, несмотря на внешнюю устойчивость курса, риски ослабления нацвалюты в ближайшие сессии остаются довольно высокими», – считает он.

Осторожно оценивает перспективы рубля и Денис Буйволов из «БКС Мир Инвестиций». Он напомнил, что в самом конце прошлой недели спрос со стороны инвесторов к риску заметно охладел. В то же время доллар пришёл в себя после заседания Федрезерва и перешёл к укреплению.

Помимо этого, негативом для нашей валюты остаётся ситуация на рынке рублёвого долга. Завершается налоговый период, а это значит, что ещё одним фактором поддержки станет меньше, считает Буйволов.

«Если говорить о прогнозах на начавшуюся неделю, то динамика курса во многом будет формироваться под влиянием общерыночных настроений, котировок «чёрного золота», динамики спроса на ОФЗ и геополитики. Учитывая всё это мы ждём пару доллар-рубль в широком диапазоне 72,50-74,00», – предположил эксперт.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль может обвалиться

В свою очередь Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» и вовсе прогнозирует скорый обвал рубя, как к доллару, так и к евро. По его мнению, если в США приостановят соцобслуживание, а также выплаты госслужащим и военным, а в Сенате не примут законопроект о расширении потолка госдолга, то позиции российской валюты не просто пошатнутся, а станут откровенно слабыми.

При этом, как отметил эксперт, пока остаётся неясной ситуация с китайским застройщиком China Evergrande Group. Напомним, ранее в компании сообщили об очень серьёзных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

Застройщик задерживает выплаты по банковским займам, а также платежи поставщикам и инвесторам. Кроме того, Evergrande активно погашает долги перед держателями инвестиционных продуктов недвижимостью. В этом трейдеры видят высокую вероятность дефолта компании.

Проблемы в Поднебесной и газовый кризис в Старом Свете может обрушить глобальный рынок. Также вновь усилилась санкционная риторика со стороны Вашингтона, воплощение которой в жизнь на сей раз выглядит вполне реалистично, пояснил эксперт.

«Поэтому основной угрозой для курса национальной валюты сейчас является совокупность всех этих событий. Они, по нашему мнению, способны обвалить рубль до 80,00 за доллар, и до 100,00 – за евро», – резюмировал он.