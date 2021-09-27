Минфин и ЦБ поддержали запрет на потребкредиты с плавающей ставкой

Министерство финансов РФ подготовило проект положительного заключения правительства на внесенный в Госдуму законопроект, который с 1 апреля 2022 года запрещает выдавать физлицам определенную категорию кредитов, включая ипотеку, по плавающей ставке. Ранее этот законопроект поддержал Центробанк, передает «Интерфакс».

«Учитывая, что кредитование и иные формы заимствований по переменным процентным ставкам несут ряд рисков, в целях защиты интересов заемщиков — физических лиц законопроектом предусмотрено введение ограничений при установлении переменной процентной ставки по договору потребительского кредита (займа)», — говорится в проекте отзыва.

В Минфине отметили, что принятие этого законопроекта позволит не допустить социальные риски и финансовую нестабильность.

Законопроект, предусматривающий запрет плавающей ставки, будет распространяться на кредиты, «сумма которых ниже минимального установленного правительством по согласованию с ЦБ размера (с учетом региональных особенностей)», а также на кредиты сроком свыше 20 лет и на кредиты на срок меньше 1 года.

С идеей ограничить выдачу потребительских кредитов с плавающей ставкой первым выступил Центробанк. К полному запрету плавающих ставок регулятор не призывал, так как это снизило бы возможности расширения кредитования, поэтому решено было ввести регулирование определенного вида кредитов.

Как писал Expert.ru, в марте президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Сделано это должно быть «в целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц». Ответственными за выполнение этого поручения президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

