Цена на нефть марки Brent впервые с 2018 года превысила $79 за баррель

Стоимость барреля североморской смеси марки Brent на утренних торгах 27 сентября превысила впервые с 23 октября 2018 года отметку в $79 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсных контрактов выросла на 1,2%, составив $79,03, декабрьские фьючерсы выросли на $1,14 до $78,11.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в это же время дорожают на 1,23%, до $74,89 за баррель. Ранее в ходе торгов сорт торговался выше отметки $75 за баррель — впервые с 14 июля текущего года.

Эксперт отрасли отмечают, что рост цен произошел благодаря возросшему спросу вкупе с ожиданием отставания предложения из-за сокращения в мире запасов сырья.

Так в США данный показатель близок к трехлетнему минимуму. Параллельно с этим страны ОПЕК+ ослабляют ограничения на добычу более медленными темпами, чем ожидалось, что оказывает давление на предложение на мировом рынке.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон рассказал агентству Bloomberg, что стоимость нефти растет на опасениях по поводу предложения на энергетических рынках, при этом спрос выглядит так, «будто он будет выше, чем ожидалось в ближайшем будущем».

