В погоне за газом: нефть обновила максимумы с конца 2018 года

Цены на нефть в понедельник 27 сентября установили новый максимум с октября 2018 года. В моменте котировки превышали отметку в 79 долларов за баррель.

Для многих такое ралли стало неожиданностью, ведь с августа страны-участницы сделки ОПЕК+ начали увеличивать добычу, США и Китай начали продавать существенные объемы нефти из своих резервных хранилищ, а мировая экономика стала показывать замедление темпов роста. Казалось бы, спрос на нефть также должен был начать снижаться, а вслед за ним и цены, но все пошло совершенно по другому сценарию.

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Причин для роста цены оказалось несколько. Во-первых, на США совсем недавно обрушились мощнейшие ураганы, которые привели к частичной остановке добычи в Мексиканском заливе. К слову, добыча пока полностью так и не восстановилась.

Кроме того, общие запасы нефти в Штатах, за исключением резервов, сократились до минимума с 2018 года.

Но это скорее косвенный фактор - главным же драйвером для рынка нефти стали феноменальный по своим масштабам рост цен на газ.

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Цена за кубометр в Европе обновляла многолетние рекорды буквально каждый день, причем по несколько раз. В итоге, ценник приблизился к отметке в 1000 долларов.

Такие цены стали настоящим шоком для потребителей, ведь в прошлом году стоимость была в районе 200 долларов и даже ниже.

Рано или поздно динамика цен на рынке газа должна была сказаться и на нефтяном рынке. Очевидно, что потребители “голубого топлива” в таких условиях начинают искать более дешевую альтернативу, которой в данном случае как раз становится нефть.

Инвестиционные банки еще пару недель назад начали тиражировать эту идею - рост цен на газ приведет к росту спроса на нефть и, как следствие, скачку нефтяных котировок. Целевые диапазоны приводились разные, но можно отметить Goldman Sachs, который ждет 90 долларов за баррель, если зима окажется холоднее, чем обычно, такое мнение в интервью Bloomberg TV высказывал глава отдела по товарным рынкам Goldman Sachs Джефф Карри. Сокращение поставок газа в Европу, которое привело к разрушению всех ценовых рекордов, повысит спрос на нефть в качестве альтернативы в то время, когда мировая добыча нефти ограничена, добавил он.

Впрочем, дорога к 90 долларам еще не открыта. И с точки зрения технического анализа цены на Brent как раз сейчас пришли к ключевому уровню, который находится на отметке в 79 долларов. Именно здесь должна решаться дальнейшая ценовая динамика.

В случае успешного прохождения данного уровня, есть вероятность роста котировок к 90 и даже к 100 долларам за баррель.

К слову, еще в конце мая крупные участники рынка начали делать ставку на то, что цены на нефть к концу года вырастут до 100 долларов за баррель. На рынке опционов для этого покупались крупные объемы опционов “колл” c ценой исполнения 100 долларов. Конечно, не факт, что цены дойдут именно до этой круглой цифры, но уже сейчас данная операция приносит солидную прибыль.

Осталось посмотреть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и как долго продержится уровень в 79 долларов за бочку.

Совсем скоро, в начале октября, состоится очередная встреча ОПЕК+, и многое будет зависеть от решения стран-производителей нефти.