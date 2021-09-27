Немецкий эксперт спрогнозировал будущее «Северного потока-2» при новых властях ФРГ

Трубопровод «Северный поток-2» будет запущен после прихода к власти нового правительства Германии, несмотря на то что тем «для сотрудничества между Москвой и Берлином» становится все меньше, рассказал эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.

«Германия потеряла значение для России и развернулась, и тем для сотрудничества остается все меньше и меньше. Недавний визит Меркель в Москву показал, что и Путин, и Меркель не пойдут ни на мельчайший компромисс по некоторым вопросам», - считает Майстер. Он уверен, что у Меркель «не осталось иллюзий относительно российского президента», а новому канцлеру только предстоит «войти в эту роль и заслужить уважение в ЕС и в России».

«Власть Меркель не будет достигнута ни одним из ее преемников за короткое время, но новый канцлер Германии, безусловно, также сыграет важную роль для ЕС в отношениях с Россией», - подытожил Майстер.

Он уверен при этом, что «Северный поток-2» будет запущен даже при условии вхождения в состав правительства Германии представителей от партии «Союз 90/Зеленые», которые являются главными критиками проекта в стране. Речь, в настоящее время идет только о регулировании процесса, уверен эксперт.

«Не думаю, что весь проект снова будет полностью пересмотрен», — сказал Майстер.

26 сентября состоялись выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее заявила, что собирается покинуть политику после выборов.

Победу на парламентских выборах в Германии одерживает Социал-демократическая партия (СДПГ), которая набрала 25,7% голосов. Второе место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получивший поддержку 24,1% избирателей. «Зеленые» получают 14,8%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

