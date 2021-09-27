«Обнуление» губернаторов

Быть у власти, пока разрешит президент

27 сентября глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Думу законопроект о региональной власти — в поддержку обновленной Конституции.

Согласно положениям законопроекта, снимается введенный в 2015 году запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. При этом сроки их полномочий составят пять лет. Сейчас срок полномочий губернатора определяется регионом, но не может превышать пяти лет.

Вместе с этим документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. При этом, в случае отрешения главы региона от должности, занимать её снова ему будет запрещено в течение пяти лет.

Как прокомментировал это предложение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе».

Также изменения коснутся и наименования высших должностных лиц. Согласно законопроекту, теперь губернаторы будут называться «"глава" с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ». Многие эксперты сразу же отметили, что это в первую очередь повлияет на наименование главы Татарстана, который, если законопроект будет принят, станет не «президентом», а как и все — «главой региона».

Курс на укрепление вертикали власти

Как рассказал Expert.ru политолог Алексей Куртов, на его взгляд, этот законопроект адресован, в первую очередь, устойчивому состоянию тех территорий, где у губернаторов уже сложилась хорошая рабочая атмосфера как с жителями, так и с элитами. «То есть там, где у губернатора всё идет хорошо, было бы жаль терять его просто из-за того, что на третий срок ему уже не избраться, — считает Куртов, — мне кажется, это продиктовано долгоживущими губернаторскими идеями, умениями и так далее».

В свою очередь, политолог Борис Межуев в беседе с Expert.ru отметил, что законопроект, по его мнению, рассчитан на политических «тяжеловесов». «По-видимому, адресаты — это мэр Москвы, президент Татарстана, Кадыров, которые теперь будут называться главами регионов. Я думаю, в первую очередь это рассчитано на них, чтобы они продолжили свое нахождение у власти даже после истечения сроков, — рассказывает Межуев, — речь идет о тех людях, чей уход с поста, как считается, повлечет за собой расшатывание политической стабильности». Как считает Межуев, система становится более жесткой: «вертикаль укрепляется и укрепляется».

На это же обращает внимание в своем телеграмм-канале политолог Сергей Марков: «Стабильность в стране создает прямо каменное основание, — пишет политолог, — при этом усиливается власть президента, который может снимать губернатора со своего поста, а снятый губернатор в течение 5 лет не сможет претендовать на пост главы региона, — это чтобы не было протестных губернаторов, чтобы ни у кого не возникало искушения бросить вызов федеральной власти».

При этом, как отмечает Борис Межуев, если говорить о благопожеланиях, то, конечно, хотелось бы, чтобы вертикаль опиралась на горизонталь и укреплялись заксобрания. «Пока этого не происходит и пока заксобрания являются придатками губернатора, конечно, во многих случаях существуют явные перекосы в сторону коммерческих интересов над общественными, или бюрократических интересов над общественными. Мы это видим в регионах, и реформирование этой системы должно было бы идти в сторону какого-то укрепления заксобраний и партийных систем, так, чтобы заксобрания не оказывались под властью каких-то теневых сил», — заключает Межуев.

С опорой на общественное мнение

Что касается расширения полномочий президента, позволяющих снимать губернаторов, то, по мнению Алексея Куртова, это одна из основополагающих вещей, которая учтена в законопроекте. «До сих пор снятие губернатора президентом осуществлялось только по одному принципу — не оправданного доверия, что позволялось, но было не очень хорошо прописано в законодательстве, теперь же законодательство приводят в соответствие с жизнью», — резюмирует Куртов.

При этом Борис Межуев полагает, что большую роль будут играть опросы общественного мнения, и если глава региона — крайне непопулярный человек, то, вне зависимости от того, удобен он или неудобен власти, с ним нужно будет расставаться. «Если же он человек популярный, — предполагает Межуев, — то в этом случае пролонгация его полномочий ничего не изменит».