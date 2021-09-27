Почти 200 тыс. контрактов заключили на Портале поставщиков Москвы с начала года – заммэра Ефимов

После перевода всех этапов закупок малого объема в электронный вид на Портале поставщиков Москвы количество заключенных договоров выросло. По итогам восьми месяцев 2021 года число договоров увеличилось 8% до 198 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков сегодня работает по принципу «одного окна»: все инструменты, необходимые для участия в закупках – с момента регистрации до исполнения контракта, находятся в удобной и понятной системе. На нем зарегистрировано более 235 тысяч поставщиков и интерес к сервису ежегодно растет. За 8 месяцев 2021 года количество заключенных контрактов выросло на 8% и составило 198 тысяч против 184 тысяч в аналогичном периоде прошлого года», - отметил заместитель мэра.

Портал поставщиков является полноценной цифровой экосистемой закупок малого объема, где закупочный процесс между заказчиком и поставщиком проводится в онлайн-формате.

«Более 30% закупок на портале приходится на регионы. Цифровизация электронных закупок не только ускорила взаимодействие заказчика и поставщика в части отдельно взятой закупки, но также позволила остальным участникам бюджетного процесса оперативно получать необходимые сведения и документы. Ежемесячный объем информации составляет около 25 тысяч электронных документов, что стало возможным благодаря унификации взаимодействия между несколькими информационным системами Москвы и регионов. Кроме того, для удобства региональных заказчиков и поставщиков на портале модернизированы бизнес-процессы в соответствии с региональными нормативно-правовыми актами, а также реализован функционал личного кабинета для работы Уполномоченного органа с возможностью управления лимитами субъекта в части проводимых закупок», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Цифровизация каждого процесса на Портале была поэтапной. Так, были введены стандартные товарные единицы (СТЕ), интегрированы электронный документооборот, внутренний чат для обсуждения контрактов и согласования отправок продукции. Завершающим этапом стало внедрение электронного актирования в августе прошлого года.

«Заключение контрактов на Портале поставщиков помогает сократить трудозатраты как на стороне поставщика, так и заказчика. Партнеры могут отказаться от доставки бумажных документов, исключить ручное внесение в бухгалтерскую систему информации и первичных документов об исполнении, что сейчас занимает до 80% времени профильного специалиста бухгалтерии заказчика. Именно внедренные инструменты на Портале поставщиков позволили добиться парадоксального эффекта взаимодействия, когда поставщик и заказчик на протяжении заключения и исполнения контракта могут ни разу не встретиться», - пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.