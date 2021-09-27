Политолог рассказал, как Запад «откровенно кинул» Украину

Евросоюз и, в первую очередь, Германия преследуют лишь свои цели, игнорируя интересы Украины, заявил в эфире телеканала «Наш» украинский политический эксперт Тарас Загородний.

«Мы должны понимать одно: скорее всего, ничего не поменяется в Германии после выборов. Поэтому все надежды, что выиграют "Зеленые", которые остановят "Северный поток — 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились», - заявил эксперт.

Он считает, Германия уже движется в сторону улучшения отношений с Россией.

«Нам, в первую очередь, нужно сделать выводы: то, что нам рассказывают про европейские ценности и так далее, - это туфта», - заявил эксперт.

В этой связи он предлагает строить с Германией и Евросоюзом прагматичные взаимоотношениям, трезво оценивая все заявления и обещания Украине со стороны западных партнеров. Также, по мнению политолога, Киеву необходимо оказывать на Запад «экономическое давление».

«Отношения с Европейским союзом выглядят как "метрополия-колония"», - отметил он.

Загородний напомнил, что ЕС выкачивает из страны ресурсы, покупая при этом дешевый российский газ, а Киев, по их мнению, должен «закупать водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники».

К настоящему времени Германия является союзником России, а Украину в ситуации с "Северным потоком — 2" откровенно "кинули", подытожил политолог.

26 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, которые выигрывает Социал-демократическая партия Германии с 25,7% голосов, сообщает немецкий ЦИК. После подведения полных итогов выборов будет сформирована коалиция с новым канцлером во главе. Ангела Меркель покинет должность после назначения нового канцлера.

