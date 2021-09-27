Польша попросит у ЕС €500 тыс в день на охрану границы от мигрантов

Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил на заседании парламента, что Варшава собирается обратиться в Евросоюз с просьбой о выделении финансирования в размере 500 тыс евро в сутки на охрану восточной границы.

«Мы анализируем этот вопрос и наверняка выступим с запросом по поводу таких средств», – сказал Вонсик.

20 сентября «Эксперт» сообщал, что суд Европейского союза в Люксембурге приговорил Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно, пока Варшава не прекратит добычу угля на шахте «Туров».

Чехия требовала в суде наказать Польшу штрафом в пять миллионов евро в день. В Центре информации правительства Польши сообщили, что не собираются закрывать шахту, так как это поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы, что, по их мнению, может сказаться на всем Евросоюзе. Власти подчеркнули, что хотят решить спор с Чехией мирно, а постановление этому противоречит.

Ранее суд ЕС по просьбе Чехии обязал польскую сторону немедленно прекратить все работы на шахте, пока дело рассматривается по существу. Прага протестует против расширения добычи, поскольку это может создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий, а также нанести урон окружающей среде. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет выполнять это решение, потому что оно имеет для республики весьма негативные последствия.