Правительство готовит новые пенсионные реформы

24 сентября глава российского Минфина Антон Силуанов провел совещание, которое было посвящено реформированию в области накопительных пенсий и добровольных пенсионных программ, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники на пенсионном рынке и в правительстве.

Основным решением по итогам совещания стало принципиальное «согласие Минфина на "План Б", подразумевающий концепцию трансформации замороженного с 2014 года накопительного компонента обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами», пишет издание. Среди пунктов плана значатся невозможность снижения остатка в виде первоначального взноса, который поступил из ОПС, а также стимулирование последующих взносов при помощи налоговых вычетов и софинансирования

Также чиновники проголосовали за введение системы, которая гарантировала бы права участников добровольных программ, и отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

Силуанов в ходе совещания предложил разделить софинансирование в зависимости от размера дохода получателя пенсии, то есть чем большим доходом обладает получатель, тем меньше денег поступает от государства. Также чиновник отметил важность распространения начального взноса от государства на всех вступивших в новую систему.

Главными отличиями новой системы в Министерстве считают возможность распоряжаться гражданами накопительной частью пенсий и, как результат, исключение из системы центрального администратора. Перевод ОПС в НПО, согласно новым правилам, будет осуществляться по желанию застрахованных лиц в полном объеме, а также будет базироваться на договорных отношениях с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

