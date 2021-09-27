Правительство сделало обязательным установку на ПК приложений «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и «Антивирус Касперского»

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым с 1 января 2022 года, в число обязательных к предустановке приложений для персональных компьютеров вошли «Яндекс.Браузер» (для Windows и iOS), «МойОфис» (для Windows и iOS) и Kaspersky Internet Security (для Windows), сообщает РБК.

С 1 апреля этого года в России вступили в силу поправки, обязывающие предустанавливать отечественное ПО на ввозимые в страну гаджеты. Они были подписаны президентом России Владимиром Путиным в декабре 2019 года и должны были вступить в действие с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. В список устройств, которых коснулись поправки, вошли смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и телевизоры с технологией Smart-TV. Так, в телефонах и планшетах на Android и iOS должны быть предустановлены «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только для устройств на Android), «Госуслуги» и другие.

За отсутствие на устройствах российского ПО предусмотрена штраф от 30 тыс до 50 тыс руб для должностных лиц и от 50 тыс до 200 тыс руб для юридических лиц.