«Роскосмос»: ракета-носитель «Протон-М» прибыла на «Байконур» для доставки на орбиту спутников «Экспресс»

Ракета-носитель «Протон-М» была доставлена на космодром «Байконур». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» на своем официальном сайте.

В сообщении указывается, что эшелон с ракетой, отправленный ранее из Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева, 27 сентября 2021 года прибыл на железнодорожную станцию Тюратам.

Сейчас специалисты осматривают эшелон для того, чтобы передать его НК «Казахстанские железные дороги» и космическому центру «Южный» (филиал ЦЭНКИ, входящий в «Роскосмос»). После этого эшелон доставят на площадку №92 космодрома.

«Интерфакс» сообщает, что договоры на создание двух новых спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» были подписаны между АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва (входит в состав «Роскосмоса») и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Как ранее писал Expert.ru, ракета-носитель «Протон-М» должна вывести на орбиту два спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». 23 сентября стало известно, что запуск отложили до декабря. Источник РИА «Новости» назвал вероятной датой запуска 6 декабря. «Протон-М» должен разместить спутники на геостационарной орбите на высоте 36 тыс. километров, в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» должны обеспечить россиян и жителей зарубежных стран высококачественными услугами связи и телерадиовещания.

Также ранее Expert.ru сообщал о том, что ракета «Союз-2.1.а» с южнокорейским спутником CAS500-1 и кластером полезных нагрузок из 18 стран на борту стартовала 22 марта с космодрома «Байконур» со второго раза. Первоначально запуск был назначен на 20 марта, но его перенесли на резервную дату за 38 минут до старта. В этот же день пуск перенесли на утро воскресенья, позднее назвали новую дату — 22 марта. В госкорпорации заявили в ходе прямой трансляции, что перенос состоялся по техническим причинам.