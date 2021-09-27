«Роснефть» обогнала компанию BP по капитализации

Нефтяная компания «Роснефть» обогнала по капитализации британскую BP, говорится в отчете по результатам торгов на Лондонской фондовой бирже. На открытии торгов 27 сентября капитализация «Роснефти» достигла $90,6 млрд, в то время как у BP остановилась на уровне $87,7 млрд. В общей сложности, с начала текущего года котировки «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже выросли примерно на 40%.

Ранее Bank of America Merrill Lynch назвал в своем обзоре «Роснефть» главным бенефициаром от роста цен на нефть в Европе, странах бывшего СССР и Ближнего Востока. По оценкам финансовой организации справедливая стоимость акции «Роснефти» достигла $9,9, то есть потенциал роста от текущих уровней составляет около 20%.

Инвестиционный банк США J.P. Morgan в сентябре 2021 года также повысил целевую цену акций «Роснефти» почти на 14% до $10 за глобальную депозитарную расписку. Как считают эксперты данного банка, главный потенциал «Роснефти» обусловлен проектом «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. В случае продажи долей крупным партнерам компании из Индии или Китая рост капитализации «Роснефти» еще повысится, считают в J.P. Morgan.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль в первом полугодии 2021 года, - 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Таким образом, чистый доход компании вырос за указанный период на 39,6% до 3,9 трлн руб. Рост обусловлен подорожанием нефти и возросшими объемами добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+, уверены аналитики рынка.

