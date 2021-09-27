Российские акции игнорируют все негативные сигналы

Позитивная динамика мировых фондовых рынков и растущая нефть стали причиной уверенного роста российских акций в первые же минуты торгов в понедельник, 27 сентября. Итоги торгов в Германии и надежды на помощь властей КНР девелоперу Evergrande поддерживают покупки отечественных бумаг.

На внешних фондовых площадках наблюдается умеренный рост в Азии (гонконгский Hang Seng +0,16%) и яркий рост фьючерсов на фондовые индексы в Европе (немецкий DAX +1,01%, британский FTSE 100 +0,86%).

Стоимость Brent протестировала уровень 79 долларов и вплотную приблизилась к психологически важной отметке 80 долларов за баррель. Рост цен на акции в России в понедельник начался с открытия: индекс Мосбиржи за первую минуту торгов повысился на 0,93% и составил 4075,69 пункта, а индекс РТС к 10:01 мск вырос на 1,18% - до 1768,11 пункта. Стоит напомнить, что за всю прошлую неделю индексы Мосбиржи и РТС прибавили только по 0,1%.

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Российские инвесторы пока что игнорируют все негативные сигналы. Их не смущают санкционные риски (Конгресс США поддержал поправку к оборонному бюджету на 2022 год, ужесточающую санкции против российского госдолга), как не мешают и сохраняющиеся опасения в отношении возможного дефолта китайского девелопера Evergrande. Но эти факторы вполне могут оказать давление на российский рынок на текущей неделе.

Из внутреннего позитива пока можно отметить разве что надежду на урегулирование ситуации с «Новатэком». Напомним: американские власти предъявили заместителю председателя правления компании Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. На минувших выходных в СМИ появились сообщения о том, что Джетвей смог урегулировать налоговые претензии в США.

На открытии торгов в понедельник, 27 сентября, рынок акций в России показал уверенный рост, подтверждает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. По его словам, индексы остаются неподалеку от недавних максимумов и имеют все шансы вновь протестировать их на этой неделе.

Российские активы пользуются спросом благодаря высокой доходности и позитивному фону на рынках сырья. В частности, биржевые цены на газ в Европе сегодня снова тестируют область 900 долларов за тысячу кубометров. Да и в целом, констатирует эксперт, события прошлой недели показали, что любимая стратегия инвесторов — покупать акции на любых снижениях — жива и здорова.

Среди сегодняшних лидеров роста на Мосбирже Сыроваткин отмечает акции «Роснефти» (+2%), «Лукойла» (+1,75%) и «Газпрома» (+1,7%). В лидерах снижения — «ПИК» (-1,8%), «TCS» (гдр, -1,75%) и «Магнит» (-1,5%). Лидером роста выступает сектор нефти и газа (+1,45%), а главным аутсайдером — строительный сектор (-2,26%).

Главный аналитик компании Esperio Лев Кравец считает, что такого начала недели можно было ожидать. Вместе с тем, в Азии, несмотря на дополнительные вливания ликвидности Народного банка Китая (НБК) в банковскую систему страны, финансовые проблемы Evergrande третьего по величине девелопера Китая только расширяются, отмечает он. На прошлой неделе, в четверг, 23 сентября, компания пропустила выплаты по оффшорным облигациям на 83,5 млн долларов. Сутки спустя, поздно вечером в пятницу, электромобильное подразделение China Evergrande New Energy Vehicle Group опубликовало сообщение о том, что нуждается в срочном вливании денежных средств — в противном случае ее ждет «неопределенное будущее». Между тем, уже в среду, 29 сентября, Evergrande вновь предстоят выплаты по оффшорным облигациям 2024 года на сумму 47,5 млн долларов. Инвесторы понимают, что вероятно и здесь выплат не будет, но пока надеются на помощь государства.

В Европе же идет отыгрыш итогов парламентских выборов в Бундестаг, говорит Кравец. По предварительным данным ЦИК Германии, партия уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС (24,1%) уступает лидерство социал-демократам (СДПГ 25,7%) Олафа Шольца, известного своей умеренной позицией в отношении России и «Северного потока - 2». Партия «Зеленые» (14,8%) выступавшая главным критиком российских газопроводов, занимает третье место.

Для российского рынка подобный итог немецких выборов является умеренно-позитивным, считает эксперт. Что касается самого европейского фондового рынка, то СДПГ склонна к проведению более стимулирующей бюджетно-налоговой политики, что должно оказывать позитивное воздействие на экономику Германии и ЕС.

Многое, конечно, будет зависеть от способности СДПГ сформировать коалицию, поэтому к текущему росту европейских индексов стоит отнестись как к локальному и не экстраполировать его на всю неделю, отмечает Кравец. Во-первых, потому что сентябрьские данные по деловой активности (PMI) зафиксировали существенное замедление европейской экономики с одновременным ростом инфляции — это потенциально лишает рынки поддержки со стороны ЕЦБ. А во-вторых, потому что в США, которым предстоит на этой неделе быть главным «ньюсмейкером», должны не только выйти данные по ВВП и PMI, но и решиться судьба увеличения лимита госдолга (крайняя дата — четверг, 30 сентября), а также программ госрасходов на 1,2 трлн и 3,0-3,5 трлн долларов.

Согласия между демократами и республиканцами нет, и хотя теоретически демократы, которые контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом, могут принять законы и самостоятельно, но тогда на следующих выборах в Конгресс они будут крайне уязвимы. А значит, вокруг этой тематики в течение стартовавшей недели может нарастать напряженность. Особенно интересно будет в этом контексте послушать выступление министра финансов США Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате США во вторник, 28 сентября.

Российскому рынку в целом придется ориентироваться именно на эти внешние треки, а также следить за развитием санкционной истории, считает Лев Кравец, которая, полагает он, увязана с бюджетом США. В меньшей степени стоит обращать внимание на относительно благоприятное решение по изменению налогового режима для российских металлургов и высокие цены на нефть: при котировках 79 долларов за баррель Brent они достигли своего потолка и будут склонны к откату к 76-77 долларов за баррель, полагает эксперт.

Индексу РТС в такой ситуации очень важен уровень поддержки 1730 пунктов: пока он держится выше, при появлении новых триггеров для роста есть хорошие шансы на достижение 1800-1820 пунктов. Но если поддержку 1730 удержать не удастся, произойдет откат к 1600-1650, считает Кравец. Для индекса Мосбиржи таким же важным уровнем поддержки является отметка 4030 пунктов — пока она не пробита можно ориентироваться на рост к 4100-4120. Но если поддержка не устоит, индекс ждет откат к 3800-3850 пунктам.