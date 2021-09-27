Самые заметные сериалы NETFLIX в сентябре

В 2021 году вышло много интересных сериалов, и все, конечно же, не удастся пересмотреть, по крайней мере, за пару дней. Но можно взять на заметку те, которые точно стоит оценить уже сейчас, а потом посмотреть хоть некоторые из них на ZETFLIX или где-нибудь еще.

«Бумажный дом»

Последний сезон истории о талантливых грабителях, один из которых, главный из них, известен всем как Профессор и является настоящим гением в преступном мире. Их практически невозможно поймать, хоть правоохранительные органы и пытались делать это не единожды.

«Чем мы заняты в тени»

Сериал про вампиров заканчиваться пока не будет, и продолжение спин-оффа оказалось достаточно эффектным и не менее смешным, чем предыдущие сезоны.

«Американская история преступлений»

Телешоу, добившееся популярности еще до выхода первого эпизода стартового сезона, продолжает интриговать зрителей. На этот раз они увидят новые подробности скандальной истории Била Клинтона и Моники Ливински.

«Пропавшая»

Российский мини-сериал расскажет удивительную, но весьма жуткую историю о семье, в которую возвращается дочь, бесследно исчезнувшая десять лет назад. Родители девушки несказанно рады такому событию, но вскоре им становится ясно, что с дочкой что-то не так.

«Контейнер»

Драма о суррогатной матери - о том, как она поселилась у своих заказчиков в их большом доме. Женщине некуда податься, поэтому супружеская пара поступает столь благородным образом. Но в какой-то момент дела у них начинают идти совсем плохо, причем как у мужа с женой, так и у суррогатной матери. Они словно бы портят друг другу жизнь, не желая того.

«Контакт»

Первый фильм Евгения Стычкина, который уже понравился многим зрителям. Драма затрагивает тему отцов и детей: сотрудник правоохранительных органов Глеб хочет узнать получше свою дочь, однако она не спешит делиться с ним своими проблемами и секретами. Тогда мужчина идет на крайние меры - создает страницу с соцсети и начинает общаться с нее со своей дочкой. При этом девушка уверена, что с ней переписывается не ее родитель, а симпатичный молодой человек.

«Люцифер»

Продолжения «Люцифера» ждали все, а теперь можно с уверенностью сказать, что практически все довольны новым сезоном. Свежие эпизоды не рассказывают зрителям ничего нового о Дьяволе, который прибыл из Ада в Лос-Анджелес, потому что сильно там заскучал, но это не делает телешоу менее интересныим.