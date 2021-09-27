Счетная палата предупредила о рисках для жилищного нацпроекта

Показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» могут быть не достигнуты из-за снижения доступности ипотечного кредитования, вызванного падением доходов населения, ухода с рынка ряда строительных организаций в связи с переходом на проектное финансирование, а также из-за недостатка земельных участков с инфраструктурой под строительство жилья. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минстроем РФ за 2020 год.

«Отмечаются основные проблемы (риски) недостижения показателей национального проекта и национальной цели: уход строительных организаций с рынка строительства жилья в связи с переходом на проектное финансирование, отсутствие на территориях муниципальных образований свободных земельных участков, обеспеченных инфраструктурой для строительства жилья, снижение доступности ипотечного кредитования для граждан в связи с понижением реальных денежных доходов населения на фоне распространения коронавирусной инфекции», — говорится в заключении.

При этом аудиторы отметили высокий уровень кассового исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. В целом за счет всех источников финансирования оно достигло 99,7% или 186,3 млрд рублей. В частности, по федеральному проекту «Жилье» было освоено 34,9 млрд рублей, по «Обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда» — 85,4 млрд рублей, по «Формированию комфортной городской среды» — 48,3 млрд рублей.

Выявленные недочеты в работе Минстроя касаются распределения бюджетных средств. Так, на выплаты гражданам, потерявшим жилье во время наводнения летом 2019 года в Иркутской области было переведено только 79,9% средств от запланированного объема, жилье предоставлено 59 семьям, а не 71, как планировалось. Межбюджетный трансферт Еврейской автономной области на выплаты пострадавшим от паводков в августе-сентябре 2020 года составил 113,1 млн рублей (89,3% от предусмотренного объема), жилье получили только 34 из 39 семей.

Как писал Expert.ru, российская коммунальная инфраструктура изношена на 60%. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она отметила, что ситуация в коммунальном хозяйстве не столь «срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение», однако для решения данного вопроса необходимо подключать, как местные власти, так и федеральный центр. Аудитор предложила при строительстве нового жилья обязательно закладывать энергоэффективность, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям.

