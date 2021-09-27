СДПГ по данным экзитполов выходит вперед на выборах в Германии

Данные экзитполов о состоявшихся в воскресенье в ФРГ выборах в бундестаг поначалу показывали, что два главных соперника — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС) набирают поровну: по 25% голосов.

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Относительно небольшой результат у обоих лидеров можно объяснить, в том числе, тем, что в воскресных выборах участвовало наибольшее с момента воссоединения Германии (1990 год) количество партий.

По данным экзитпола телеканала ARD, приведенным агентством ТАСС после 21 часа, вперед вырвалась СДПГ. Пока ненамного: у социал-демократов 25,5%, у ХДС/ХСС - 24,5%. Ранее схожие данные опубликовал со ссылкой на опрос на выходе с избирательных участков телеканал ZDF.

Первые предварительные данные подсчета голосов Федеральная избирательная комиссия ФРГ опубликует вскоре, в ночь на понедельник. Официально итоги выборов будут подведены две недели спустя.

В выборах участвует 47 политических объединений (6 211 кандидатов, в том числе 2 024 женщины). Как отмечает агентство ТАСС, реальные шансы на попадание в парламент имеют, наряду с фаворитами, «Союз 90/Зеленые», Свободная демократическая партия, маркируемая как правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Левая партия. На выборах в бундестаг установлен 5-ти процентный избирательный барьер.

Помимо того, кто окажется лидером, внимание приковано к борьбе за 3-е место. По данным экзитполов, «Союз 90/Зеленые» в борьбе за «бронзу» пока обходит АдГ.

Переговоры о составе правительства и о том, кто возглавит его в качестве канцлера, завоевавшие места в бундестаге партии начнут через несколько дней после выборов, когда предварительные итоги уже не оставят сомнений в числе полученных каждой из них голосов.