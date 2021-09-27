Косово и Сербия неожиданно оказались на грани войны

В эфире телеканала TV Pink президент Сербии Александр Вучич выступил с форменным ультиматумом, который он, по его словам, донес и до генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», - сказал он, имея в виду прежние вооруженные столкновения сербов и албанцев. Какой будет эта реакция Вучич так же разъяснил, хоть и не прямо, а косвенно, зато доходчиво. Будет ввод войск в Косово, который, по выражению сербского президента, не состоялся раньше «не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому, что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать».