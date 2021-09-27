Косово и Сербия неожиданно оказались на грани войны

В эфире телеканала TV Pink президент Сербии Александр Вучич выступил с форменным ультиматумом, который он, по его словам, донес и до генсека НАТО Йенса Столтенберга.
«Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», - сказал он, имея в виду прежние вооруженные столкновения сербов и албанцев. Какой будет эта реакция Вучич так же разъяснил, хоть и не прямо, а косвенно, зато доходчиво. Будет ввод войск в Косово, который, по выражению сербского президента, не состоялся раньше «не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому, что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать».
Ввод войск означает войну и одновременно – крах переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. Вместо еще одного члена, ЕС и США получат новую головную боль. Поверили или нет в угрозу Вучича в Брюсселе и Вашингтоне Силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в Косове (KFOR) прибыли на КПП «Ярине» и «Брняк», с которых, собственно, и началось нынешнее пробуждение потухшего конфликта.
На эти два КПП, находящиеся на границе с Сербией, в месте компактного проживания сербского населения, выдвинулась в понедельник косовская полиция. Полицейские стали снимать сербские номера с проходивших машин местных жителей. Это вызвало шквал возмущения у сербов, небезосновательно расценивших действия полиции как попытку нарушить устоявшийся в регионе статус-кво. Пока обошлось без жертв, да и без серьезных столкновений тоже. Есть брошенные невзорвавшиеся гранаты, есть пожар в одном из зданий, есть легко раненные. Но понятно, что все это – только цветочки, а ягодки будут, если ситуацию не удастся немедленно разрядить.
Рассчитывали ли на какой-то другой вариант власти Косово, принимая 14 сентября решение, что с сербскими номерами по территории этого частично признанного государства, ездить никак нельзя? Судя по заявлениям косовских лидеров, создается впечатление, что нет. Министр внутренних дел Косово Джелял Свечля в своем Фейсбуке ограничивается только призывом к «гражданам, живущим на севере» республики, не поддаваться на «манипуляции» тех, кто «озабочен своим политическим выживанием» - имеются в виду местные сербские политики. Президент Косово Вьоса Османи, в свою очередь, призывает Брюссель «не игнорировать то, что ясно видно – российско-сербское стремление нанести ущерб Европейскому Союзу и НАТО».
Почему вдруг понадобилось бороться с сербскими автомобильными номерами, косовские чиновники внятно не объясняют. Все это вызывает обоснованные предположения, что имеет место то, что уже не раз повторялось. Когда диалог с Сербией заходил в тупик, официальная Приштина предпринимала какую-нибудь громкую и обидную для северного соседа акцию. Переговорный процесс прерывался. Сербы шумели и грозили, хотя, по большому счету, акция адресовывалась не им. Косово демонстрировало Евросоюзу: ваше желание видеть Сербию в ЕС – это ваша проблема, а не наша. Вам нужно продемонстрировать, что интеграционный потенциал Объединенной Европы еще не исчерпан, вам нужно заполнить геополитический вакуум на Балканах, чтоб туда, чего доброго, Россия не проникла. А косовары будут помогать Брюсселю только на своих условиях. Каких – обсудим отдельно. Одергивать власти частично признанной республики Западу приходилось уже не раз. Под давлением США и ЕС в отставку в прошлом году ушел Албин Курти – большой любитель такого рода демаршей. И вот в марте этого года он вернулся во власть, после победы его партии «Самоопределение» на парламентских выборах. Прошло полгода – и все возвращается на круги своя.
В балканской политике не раз бывало, что принцип побеждал интерес. Местные политики часто предпочитали действовать не так, как выгодно их странам, а так, чтобы не потерять лицо и не дать заподозрить себя в слабости. Этим отличались и албанцы, и сербы, и все другие представители республик бывшей Югославии. Смирить гордыню их заставляло только внешнее давление. Вероятно, сейчас как раз такой случай.