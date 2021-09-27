Сериалы на вечер: осенняя подборка

Можно, например, оценить новые сериалы lostfilm или что-нибудь другое. Более того, ниже есть несколько действительно интересных проектов, выпущенных в 2021 году.

«Импичмент: Американская история преступлений»

Продолжение популярной антологии расскажет о нашумевшей истории, в которую были вовлечены Моника Левински и Бил Клинтон. В сериале зрители заметят немало документальных фактов, связанных со знаменитым сексуальным скандалом. Роль президента США получил неподражаемый Клайв Оуэн, в то время как Монику сыграла неповторимая Бини Фелдштейн.

«Американская ржавчина»

Драма является экранизацией известного издания Филиппа Мейера, которое вышло под тем же названием. Сюжет разворачивается вокруг небольшого городка, имеющего свои тайны и расположенного в Ржавом поясе. Главным героем ленты считается шериф по имени Харрис. Полицейский берется за загадочное дело - гибель молодого человека. Поскольку погибший является сыном его подруги, он разбирает детали трагедии особенно тщательно, и вскоре приходит к выводу, что парень был убит.

«Сцены из супружеской жизни»

«Сцены из супружеской жизни», где показывается жизнь мужа и жены со всеми их проблемами, кажется довольно простым, если говорить о сюжете, однако стремительно меняющиеся события и поистине неожиданные их развороты, не оставят равнодушным ни одного зрителя, который любит подобный жанр.

«Y. Последний мужчина»

Проект является экранизацией небезызвестного одноименного комикса. Сюжет разворачивается вокруг Йорк - парня, который чудом оказался единственным выжившим представителем сильного пола на Земле. В какой-то момент молодой человек решает проделать огромный путь, чтобы встретиться со своей возлюбленной.

«Предпосылка»

«Предпосылка» состоит только из пяти серий, но их более чем достаточно, чтобы заинтересовать зрителей своей трагичной сюжетной линией. В нем рассказывается о парне, который оказался в центре сексуального скандала, и о мужчине, дочь которого была убита в школе.

«Полуночная месса»

Тут представлена интересная, но весьма непростая история небольшой общины, проживающей на маленьком островке и не имеющей связи с цивилизацией. Вскоре в общину возвращается парень, который прежде жил вместе с ней, и после этого начинают происходит странные события.