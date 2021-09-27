Ширвиндт уходит с должности худрука Театра сатиры

Александр Ширвиндт заявил, что оставляет пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, сообщает ТАСС.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», – сказал Ширвиндт.

При этом Александр Анатольевич оговорился, что хочет продолжить сотрудничество со своим театром.

В 1956 году Ширвиндт окончил Театральное училище имени Щукина.

В 1957 году он был принят в труппу театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат киностудии «Мосфильм».