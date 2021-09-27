Ширвиндт уходит с должности худрука Театра сатиры

27 сентября 2021, 18:03

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры

из открытых источников

Александр Ширвиндт заявил, что оставляет пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, сообщает ТАСС. 

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», – сказал  Ширвиндт.

При этом Александр Анатольевич оговорился, что хочет продолжить сотрудничество со своим театром.

В 1956 году Ширвиндт окончил Театральное училище имени Щукина. 

В 1957 году он был принят в труппу театра имени Ленинского комсомола и зачислен в штат киностудии «Мосфильм».