Таиланд откроет въезд для привитых туристов

Таиланд планируют с 1 ноября планирует разрешить иностранным туристам с прививкой от коронавируса въезжать без карантина в Бангкок и еще девять провинций страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Bangkok Post.

Однако для туристов будут доступны только специальные «туристические зоны» – Краби и Пхангнга, Чиангмай, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, Бурирам, Ко Паям.

С 1 по 31 декабря планируется открыть еще 20 провинций – Аюттая, Чианграй, Кхон Каен, Лампхун и другие. А с 1 января 2021 года правительство Тайланда начнет открывать приграничные провинции.

Кроме того, для всех въезжающих в Таиланд с 1 октября сокращается срок обязательного карантина – до семи дней для привитых туристов и до 10 дней для туристов без прививки.

1 июля «Эксперт» сообщал, что тайский остров Пхукет принимает вакцинированных от коронавируса иностранных туристов.

Документом установлены зоны для туристов в пилотных районах острова, а также определены условия, время и другие критерии для путешественников, въезжающих в королевство. Граждане России не попадают под действие разрешения, поскольку власти Таиланда относят РФ к странам среднего риска заражения коронавирусом.

Для въезжающих в страну необходимо при себе иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета на остров, медицинскую страховку на $100, покрывающую лечение от коронавируса и сертификат о вакцинации. Помимо этого, в королевство допускаются туристы из стран или районов с низким риском развития COVID-19, куда не попадает Россия, которую относят к странам среднего риска.

В случае, если турист захочет покинуть зону проживания, он должен будет сдать ПЦР-тест за свой счет три раза: первый — в день прибытия, второй — на шестой или седьмой день, а третий-на 12-й или 13-й.

