Центробанк будет регулировать финансовые группы и холдинги

В Госдуму внесен законопроект, который вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций: негосударственных пенсионных фондов, страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, микрофинансовых, клиринговых организаций и бирж. Документ опубликован в перечне законопроектов Госдумы.

Так, финансовой группой будет признаваться объединение юрлиц, находящихся под контролем финансовой организации. Финансовым холдингом будет называться объединение компаний под контролем нефинансовой организации при условии, что одним из участников этого объединения является финансовая организация и доля финансовой деятельности в этом объединении составляет не менее 40%.

Законопроект обязывает финансовые группы и холдинги уведомлять Банк России о своем образовании, раскрывать информацию о деятельности, составлять и представлять отчетность. Предъявляются также требования к их финансовой устойчивости: норматив достаточности капитала, требования к системам управления рисками, капиталом и внутреннего контроля, а также к плану восстановления финансовой устойчивости.

Фингруппам и финхолдингам предоставляются также полномочия по обмену документами и сведениями для исполнения требований по идентификации клиентов в рамках закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Новые требования предлагается распространить пока только на крупнейшие объединения. Если активы банка и НФО-участников объединения будут меньше установленной в акте ЦБ величины, такое объединение не будет обязано исполнять требования.

Как писал Expert.ru, ранее Центробанк определил критерии, которые позволят российским банкам оперативно выявлять и блокировать платежные карты и электронные кошельки, используемые организаторами онлайн-казино, финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В частности, регулятор призывает банки обратить внимание на необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных средств — более 30 в день, на значительные объемы переводимых сумм — более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, на короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением и списанием денежных средств.

