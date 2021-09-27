Центробанк понизил курсы доллара и евро

Банк России установил на 28 сентября официальный курс доллара на уровне 72,6613 рубля, курс евро — на уровне в 85,0355 рубля. Данная информация опубликована на сайте регулятора.

Курс доллара снизился на 34,68 копейки по сравнению с предыдущим показателем на 25 сентября (73,0081), курс евро опустился на 64,68 копейки (с 85,6823).

Стоимость золота уменьшилась на 33,59 рублей, до 4086,21 рублей за грамм, серебра — на 50 копеек, до 52,69 рублей за грамм, платины — на 3,95 рублей, до 2303,41 рублей за грамм, палладия — на 71,33 рублей, до 4618,5 рублей за грамм.

Как писал Expert.ru, Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами» прогнозирует скорый обвал рубя, как к доллару, так и к евро. По его мнению, если в США приостановят соцобслуживание, а также выплаты госслужащим и военным, а в Сенате не примут законопроект о расширении потолка госдолга, то позиции российской валюты не просто пошатнутся, а станут откровенно слабыми.

