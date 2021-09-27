Украина допустила возможность остановки транзита газа в Венгрию

Генеральный директор ООО «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что существует риск остановки транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины.

«Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, Газпром запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного сокращение или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка «Северного потока – 2» создает критические риски существующего транзита через Украину и продлении контракта после 2024 года», – написал Макогон в Facebook.

Сегодня, 27 сентября, «Газпром» заключил с Венгрией контракт до конца 2036 года на поставки природного газа. «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год через территорию Австрии и Сербии.

Украинский МИД выразил «свое разочарование» по поводу поставок газа в обход Украины, поскольку Венгрия «ставит себя под угрозу полной зависимости от одного маршрута».



«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», – говорится в заявлении украинского МИДа.

Кроме того, Киев отменил назначенное на 29-30 сентября пятое заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательства глав МИД двух стран.