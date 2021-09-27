Украина назвала условия, при которых она «разрешит» «Северный поток – 2»

В Киеве назвали условия для «разблокировки» работы газопровода «Северный поток — 2», хотя Украина и не имеет к нему никакого отношения.

Очередные претензии озвучил председатель «Нефтегаза Украины» Юрий Витренко. Согласно его заявлению, которое обнародовала пресс-служба НАК, «юридически обязательным» условием сертификации «Северного потока – 2» является «разблокировка транзита через Украину».

По его словам, это является юридически обязательным условием сертификации «Северного потока – 2». Кроме того, он подчеркнул, что прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от воздействий.

«Газпрома», а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению «голубого топлива» и последующему бронированию транзитных мощностей.

«Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении Вашингтона и Берлина есть прямая ссылка — «Северный поток – 2» должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета Евросоюза, иначе он не может быть сертифицированным, не может реально заработать», — отметил глава «Нафтогаза».

Также он добавил, что Киев в переговорах по газопроводу не требует никаких политических гарантий, а требует всего лишь твёрдого выполнения законодательства.

«Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к «Северному потоку – 2». Так как тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в страны Европы — например, через Украину», — резюмировал Витренко.

Ранее «Эксперт» сообщал, что политолог Никита Данюк рассказал, что Польша пыталась нанести последний удар по «Северному потоку – 2» в процессе сертификации проекта, но потерпела неудачу.

По его словам, Вашингтон и его европейские «инструменты» в лице поляков и прибалтов до сих пор пытаются создать препятствия для реализации проекта. Причём делают они это на каждом этапе его реализации проекта.

«Не сумев остановить достройку газопровода, США переключились на формирование помех для его сертификации. Таковыми, частности, являются санкционные инициативы Вашингтона и выпады проамериканских сил в Европе», – отметил Данюк.