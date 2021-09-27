В Кремле оценили итоги парламентских выборов в Германии

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал итоги парламентских выборов в Германии.

По словам представителя Кремля, власти страны с большим вниманием следят за итогами выборов в Бундестаг, рассчитывая на преемственность в отношениях, передаёт РИА Новости.

«Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы – это важнейший процесс, который приковывает к себе внимание практически всего мира, – подчеркнул Песков. – И мы тоже с большим вниманием смотрим, что происходит, каковы итоги. Безусловно, мы рассчитываем на преемственность наших двусторонних отношений».

При этом пресс-секретарь президента отметил, что процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому в Кремле будут следить за ним дальше.

Ранее «Эксперт» сообщал, что победу на парламентских выборах в Германии одержала Социал-демократическая партия (СДПГ), которая набрала 25,7% голосов.

Второе место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получивший поддержку 24,1% избирателей, «Зелёные» получают 14,8%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

В общей сложности число депутатов достигнет 735 против 709 предыдущего состава, в парламенте будет представлено шесть партий. Социал-демократы (СДПГ), выигравшие выборы, будут представлены 206 депутатами. Фракция ХДС/ХСС займет в бундестаге 196 мест, «Зеленые» - 118, Свободные демократы (СВДП) - 92, «Альтернатива для Германии» (АДГ) - 83.

Партия «Левые» не преодолела пятипроцентный барьер, но будет представлена 39 депутатами, поскольку она получила три прямых мандата и в соответствии с законодательством обрела право на фракцию, которая соответствует 4,9% мест в Бундестаге.

