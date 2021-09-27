В России начинаются клинические испытания новой вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на старт клинических исследований вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2».

Согласно данным государственного реестра, первая и вторая фазы испытаний пройдут с 27 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Известно, что новый препарат от COVID-19 разработан компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). В испытаниях будут задействованы Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, ООО «Медицинский центр Эко-безопасность», а также пермский «Центр профессиональный медицины».

В свою очередь в дочерней компании ИСКЧ «Бетувакс» рассказали журналистам, что препарат состоит из наночастиц. Благодаря чему он имитируют коронавирус SARS-CoV-2, но не способен инфицировать млекопитающих.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в конце июля этого года Минздрав РФ выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой векторной вакцины от коронавируса.

Целью клинического исследования является «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19, рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S. Известно, что испытание этой вакцины будут проводиться до конца 2026 года, в них примут участие 360 пациентов.

