В Санкт-Петербурге презентовали Летний автомотофестиваль «Движок-2022»

«Сегодня выставка анонсирует нашу совместную работу с Комитетом по туризму над проектом Летний автомотофестиваль «Движок-2022». Мы рады представить легендарные автомобили советских времен, которые на протяжении двенадцати лет собирались по всей стране, многие из них восстанавливались и реставрировались, а также уникальные тюнинг-проекты блогеров. Мы с нетерпением ждём встречи со всеми любителями автомобилей на Движке в 2022 году. Уверен, всех нас будет ждать тёплая дружеская атмосфера, шоу программа, много уникальных авто, возможность встретиться с блогерами. Мы надеемся, что благодаря поддержке Комитета по развитию туризма нам удастся значительно шире осветить тему автотуризма в Санкт-Петербурге», – отметил представитель соорганизаторов выставки «Движок-2022» Алексей Вальков.

В выставке приняли участие уникальные авто, среди который: легендарная советская ретроклассика, выставочные шоукары, мощные внедорожники, спорткары, а также необычные авторские проекты известных российских автоблогеров.

Знаменитые «Москвичи», ВАЗ 2101, уникальный ГАЗ-2308 "Атаман", выпущенный в одном экземпляре и другие легендарные классические автомобили, демонстрировали достижения советского автопрома.

В экспозиции мероприятия Velgutsgarage представил легендарную Желтую Ниву – Русский Раптор, созданный автоблогером AcademeG (Константин Заруцкий). В свою очередь Akademeg представил модифицированный люксовый Bentley Continental на гусеничном ходу - «Ультратанк».

Были представлены автомобили семейств спорткаров, ставшие уже легендами, такие как Lamborghini Aventador и Mclaren 720s velocity. Также сын знаменитого советского конструктора Геннадия Хаинова и одновременно автомобильный видеоблогер Даниил Хаинов продемонстририровал проект Лаура-3 или самодельный Pontiac Fiera.

Loud sound организовал присутствие легендарной приоры "Зенитка". Звуковая система автомобиля способна достигать 164Дб звука, мощность более 70кВт, что позволяет озвучивать концертную площадку.

На выставке также представили разработанную одним из соорганизаторов Движка – компанией «МКЦ» – интерактивную экскурсию с использованием технологии дополненной реальности. Каждый автомобиль можно «оживить», отсканировав QR-код в приложении и наведя камеру телефона на изображение машины.

«Мы с большим интересом ожидаем предстоящий летний автомотофестиваль «Движок». Поездка в семейном и близком кругу на автомобиле является одним из наиболее распространенных и любимых видов путешествий. В России сегодня автомобильный туризм обретает новую жизнь – он обеспечивает комфорт и позволяет гибко планировать свои маршруты и время. Выставка напоминает нам не только о романтике дорог, но и представит уникальные и коллекционные экспонаты, которые редко можно увидеть. Примечательно, что она состоится в Петербурге - городе, объединяющим традиции и самые современные технологии.

Недавно, в рамках «Недели туризма в Санкт-Петербурге – 2021» было подписано соглашение, предусматривающее меры по улучшению инфраструктуры для организации автостоянок и кемпингов. Участниками подписания стали городские предприятия, работающие в сфере туризма и транспорта, а также общественная организация автопутешественников. Это существенный шаг в повышении качества услуг, предоставляемых автотуристам. Кроме того, мы можем предложить им, как и всем гостям нашего города, множество интереснейших впечатлений от знакомства с маршрутами «Новой туристской и культурной географии Петербурга» и «Серебряного ожерелья» Северо-Запада России. Уверен, что автомотофестиваль «Движок» станет специальным событием Северной столицы и соберет много гостей», - прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.