В США прошли успешные испытания гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сообщило, что на прошлой в партнерстве с ВВС США провели летные испытания своей концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC). Ракета с прямоточный воздушно-реактивный двигателем внутреннего сгорания была выпущена с самолета развила скорость в пять раз превышающую скорость звука.

«Испытания в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей», – сказал руководитель программы HAWC в управлении тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.