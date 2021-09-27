В США в 2020 году количество убийств выросло на треть

Федеральное бюро расследований США опубликовало отчет, согласно которому количество насильственных преступлений в стране увеличилось впервые за четыре года по сравнению предыдущим годом. Согласно отчету, количество убийств и убийств по неосторожности в 2020 году увеличилось на 29,4% по сравнению с 2019 годом. Уровень насильственных преступлений вырос на 5,6%, а количество нападений с отягчающими обстоятельствами выросло на 12,1 процента.

При этом количество преступлений против собственности снизилось на 7,8%, что стало 18-м годом подряд снижением этого вида преступлений. Количество грабежей снизилось на 9,3%, а количество изнасилований снизилось на 12%. Число краж со взломом снизились на 7,4%, а общее количество краж снизилось на 10,6%. Однако количество угонов автотранспортных средств выросло на 11,8%.

Статистические данные за 2020 год показывают, что расчетный уровень насильственных преступлений составил 387,8 преступлений на 100 000 жителей, а расчетный уровень преступлений против собственности – 1 958,2 преступления на 100 000 жителей.