В ЦИК Германии сообщили о составе нового бундестага

Победу на парламентских выборах в Германии одерживает Социал-демократическая партия (СДПГ), которая набрала 25,7% голосов, сообщает Федеральная избирательная комиссия страны предварительные данные по итогам подсчета данных всех 299 округов. Ранее победу социал-демократов показали экзитполы. Второе место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получивший поддержку 24,1% избирателей, сообщает Deutsche Welle. Издание отмечает, что результат стал для консервативного блока худшим в истории. «Зеленые» получают 14,8%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

В общей сложности число депутатов достигнет 735 против 709 предыдущего состава, в парламенте будет представлено шесть партий. Социал-демократы (СДПГ), выигравшие выборы, будут представлены 206 депутатами. Фракция ХДС/ХСС займет в бундестаге 196 мест, «Зеленые» - 118, Свободные демократы (СВДП) - 92, «Альтернатива для Германии» (АДГ) - 83.

Партия «Левые» не преодолела пятипроцентный барьер, но будет представлена 39 депутатами, поскольку она получила три прямых мандата и в соответствии с законодательством обрела право на фракцию, которая соответствует 4,9% мест в бундестаге.

DW напоминает, что для формирования парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Коалицию, по мнению издания, могут создать СДПГ с ХДС/ХСС, которые совместно обретают 402 голоса, СДПГ с «Зелеными» и Свободными демократами (426 голосов), ХДС/ХСС с «Зелеными» и Свободными демократами (406 голосов).

