Вероника Тимофеева: «Я не отношусь к артистам, которые творят исключительно для себя. Театр, как и кино, не может существовать без зрителя»

Вероника Тимофеева поступила в театральный ВУЗ в 23 года. Сразу после учебы она стала актрисой МХТ им. Чехова, где задействована во многих спектаклях. Вне сцены она успела поработать в паре с Сергеем Безруковым, получить специальный приз Никиты Михалкова за лучшую актерскую работу и выйти замуж. «Эксперт» поговорил с актрисой накануне показов спектакля «Ювенильное море» в театре МХТ им. Чехова.

Вы поступили в театральный ВУЗ с 8 раза. Потрясающее упорство в достижении цели. Что помогло Вам не потерять веру в свои силы и настойчиво идти к своей мечте?

Вы знаете, это просто было какое-то внутреннее знание. Будто внутренний голос говорил мне о том, что мне непременно нужно туда поступить. Конечно, это не отменяло горечи разочарований, когда меня не брали. Я расстраивалась, плакала, отчаянно пытаясь понять, что я делаю не так. Но внутренняя уверенность в том, что я обязательно поступлю, что иначе быть не может, мне очень помогала. А если говорить о людях, то это - мама, потому что она всегда поддерживала меня в этом стремлении.

Как получилось, что Вы стали актрисой МХТ? Помог случай или тоже настойчивость?

В МХТ им. Чехова я попала после прослушивания нашего курса. Театры периодически устраивают в конце сезона просмотр студентов из театральных ВУЗов, и в 2015, в год моего выпуска, мы попали на такое прослушивание. Нас смотрели Константин Богомолов и Ольга Хенкина, помощница Олега Табакова. Отобрали двух мальчиков и меня, дали задание - подготовить ещё по одному отрывку. И уже после этого я стала актрисой МХТ им.Чехова.

О Вашей личной жизни известно мало. Но я надеюсь, что читателям «Эксперта» вы приоткроете завесу тайны и расскажите что-нибудь. Кто Ваш избранник?

В этом году я вышла замуж. Мой муж - квнщик из команды РУДН золотого состава, так сказать. Они чемпионы Высшей лиги КВН 2006 и 2011 годов. Он индус, но родился и вырос в Москве, русский - его родной язык. Учился, как вы уже догадались, в РУДН. Мы с ним познакомились за день до локдауна, 27 марта на онлайн-читке пьесы. Театры тогда уже не работали, съёмки тоже приостановились, и актеры пребывали в некотором недоумении, не понимали, что же делать. И решили собираться и читать пьесы в онлайн формате или брать друг у друга интервью. По-моему, практика с интервью до сих пор продолжается. В общем, там мы встретились и сразу же друг другу понравились, как результат - вместе провели карантин. Локдаун, на самом деле, оказался большим везением, потому что и его, и мой рабочие ритмы и графики были совсем не те, что раньше, у нас оказалось много свободного времени, как раз для того, чтобы узнать друг друга поближе, обо всем расспросить. Теперь я погружаюсь в мир Индии, и это очень увлекательно. Интересные традиции, язык, кухня. Свадьба тоже была в двух форматах - европейская и индийская. К тому же у него есть королевские корни, так что у меня практически произошла встреча с принцем.

28 сентября и 8 октября на сцене на сцене МХТ им. Чехова пройдут спектакли «Ювенильное море». Расскажите подробнее о том, какую роль Вы исполняете? Как бы Вы описали Вашу героиню?

Премьера спектакля состоялась осенью прошлого года, но так как прошлый сезон был весьма специфичный из-за пандемии, постоянных переносов и отмен спектаклей, мы не сыграли его такое количество раз, сколько хотелось бы. Моя героиня, главная героиня, Надежда Босталоева, — это олицетворение всеобъемлющий любви, веры и надежды. Во-первых, в мужчину, в которого она влюбляется. Во-вторых, в её идею, чтобы никто никогда не голодал (если говорить о тексте пьесы, то речь идет о голоде в Поволжье в советское время). И всё это про в какой-то степени слепую веру в религию социализма.

Я играю секретаря партячейки, которая впоследствии становится председателем совхоза, и на неё начальство навешивает невыполнимую задачу. Она пытается с этим справиться в кооперации со своим возлюбленным, инженером, немного не от мира сего. Её самоотверженность - как безусловная любовь. И пусть она очень хрупкая и нежная, звонкая, это не отменяет того факта, что она хочет своими хрупкими руками спасти всех, кого только возможно.

На самом деле пьеса очень созвучна с современным миром, ведь это всегда актуально: если человек верит в свою мечту, он не видит многого на пути, что стоило бы увидеть. Не нужно так слепо верить в какие-то свои идеи. Когда нет у людей критического мышления, тогда они идут на баррикады. А потом выясняется, что, может, и не стоило бы этого делать. Но всё равно, как бы странно это ни было, все делается из любви. И в нашем спектакле показано, как любовь на самом деле корёжит людей. Любовь к человеку, любовь к делу, любовь к идее. Коммунизм тогда заменил религию и спектакль показывает, как эта неправильная, неосознанная, слепая любовь может искалечить и человека, который любит, и тех людей, которые его окружают. Режиссер спектакля - Наталья Назарова, это был ее дебют на большой сцене. Она была моим педагогом по актерскому мастерству из ГИТИСа.

Вы снимаетесь в сериалах. Какая из ролей Вам запомнилась больше всего и почему? И какую из своих киноролей Вы не любите?

Нелюбимых киноролей у меня нет, я люблю всех своих персонажей в каждой роли, пусть даже в маленькой. Всегда нахожу что-то интересное - и не только для себя самой, но и для зрителя, конечно же. Я не отношусь к той категории артистов, которые что-то делают, творят исключительно для себя, а уж нравится или не нравится зрителю - дело второстепенное. Нет. Театр, как и кино, не может существовать без зрителя. Если я, простите, буду эгоистично заниматься душевным онанизмом на сцене или в кадре, то кому это будет интересно? Поэтому всегда важно соблюсти грань, с уважением к интересам зрителей.

А самая моя любимая роль - в короткометражке «Моя мама не самая лучшая». За главную роль в этом фильме я получила награду фестиваля Святая Анна, есть специальный приз Никиты Михалкова за лучшую актерскую работу. Мне безумно нравится это кино, широкий зритель его пока еще не видел, потому что картина сейчас «ездит» по фестивалям. Фильм не о моей маме по сюжету, но, к сожалению, она умерла 5 лет назад, и он для меня стал посвящением ей. История, конечно, придуманная, просто внутренне для меня это так, фильм - о ней. Другая любимая роль - в сериале «Гости из прошлого». Рассказываю по секрету читателям, что сейчас мы в процессе работы над вторым сезоном. Персонаж, которого я там играю, молодая мама героини из 80-х, очень мне нравится. А ещё в следующем году, к 14 февраля, выйдет полный метр режиссера Александра Баршака, где у меня одна из главных ролей. Фильм в жанре, как это сейчас модно называть, драмеди.

С кем из партнеров Вам больше всего понравилось сниматься? Может быть, было у кого поучится или наоборот поделиться своим опытом?

Когда я только закончила ГИТИС, то снималась в проекте «Охота на дьявола». У меня была там совсем небольшая роль, но в партнерстве с Сергеем Безруковым. И тогда я совершенно восхитилась его мастерству, смотрела, как он работает, училась у него. Мы, конечно, общались между дублями, и он делился своими жизненными наблюдениями, это было очень приятно, он очень открыто со всеми общался. То есть я у него училась не только актерскому ремеслу, но и человеческим проявлениям: каким бы ты актером ни был, главное - оставаться человеком.